Con l’arrivo della primavera, sono previsti numerosi programmi nel prime time . Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, sono stati resi noti tutti i palinsesti della primavera 2022. Di seguito, è riportato tutto il calendario con le date delle nuove partenze televisive.

Prime time: tutte le date della primavera 2022

Per quanto riguarda il mese di marzo, i telespettatori avranno diverse cose da guardare:

Venerdì 18 marzo su Sky Atlantic arriva Il Re, Sabato 19 marzo su Canale 5 è cominciato il Serale di Amici 21. Da lunedì 21 marzo, su Canale 5, andrà in onda l’Isola dei Famosi 16. Mercoledì 23 marzo, i telespettatori potranno decidere di vedere Ultima Ferma su Canale 5 con Simona Ventura oppure la serie tv su Rai2 Volevo fare la Rockstar 2.

Giovedì 24 marzo, in onda su Nove verrà trasmesso il film dedicato a Zelensky, (Presidente dell’Ucraina). Infine, giovedì 31 marzo i telespettatori potranno scegliere di vedere Don Matteo 13 su Rai1 oppure, Il viaggio della Musica su Italia 1.

I programmi nel Prime Time di Aprile 2022

Anche il mese di aprile sarà ricco di nuovi programmi nel palinsesto:

Sabato 2 aprile ci sarà uno speciale de L’Eredità su Rai1, domenica 3 aprile su Sky Uno comincerà una nuova edizione di Cucine da Incubo mentre lunedì 4 aprile andrà in onda la terza stagione di Nero a Metà su Rai1. Venerdì 8 aprile, sarà il turno di Ci vuole un fiore (Rai1) e Big Show (Canale 5). Sabato 9 aprile, sul primo canale della rete ammiraglia verrà trasmessa una puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta mentre su Rai3 è in programma Che ci faccio qui. Da lunedì 11 aprile partrà una nuova edizione di Made in Sud su Rai2.

Martedì 12 aprile, su Rai1, ci sarà La scogliera dei misteri mentre domenica 17 aprile su Real Time andrà in onda Ti spedisco in convento. Mercoledì 20 aprile, su Nove, verrà trasmesso il reality show Come una volta – Un amore da favola. Venerdì 22 aprile, Carlo Conti arriva su Rai1 con l’inedito programma The Band mentre Sky Atlantic andrà in onda Diavoli 2. Da martedì 26 aprile, su Real Time, verrà trasmesso Primo Appuntamento in crociera. Giovedì 28 aprile, su Rai3, è il turno di Una vita che ti aspetto mentre venerdì 28 aprile, sempre sul terzo canale della rete ammiraglia, va in onda Germinal.

I programmi del Prime Time di Maggio 2022

Infine il palinsesto della primavera 2022, si conclude con i prime time del mese di maggio: martedì 3 su Rai1 è la serata dei David di Donatello, martedì 10 su Rai1 c’è l’Eurovision Song Contest 2022 da Torino, giovedì 12 Boss in incognito – Rai2. Venerdì 13, andrà in onda su Canale 5 Giustizia per tutti, lunedì 16 su Rai1 ci sarà Letizia Battaglia mentre martedì 17 su Rai1 ci sarà Romanzo radicale. Il finale di stagione, prevede sabato 21 maggio Fiesta su Rai1 (omaggio a Raffaella Carrà) e Sapiens – un solo pianeta su Rai3. Domenica 29 maggio, il palinsesto Rai chiude su Rai1 con Il giorno del mondo in 80 giorni.

Al momento non è prevista una data certa, ma sembrano essere in programma anche Viola come il mare e Emigratis su Canale 5 mentre lo show di Elettra Lamborghini è previsto su Nove.