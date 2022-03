Cosa mi consigliate di guardare su Disney+ dal 21 al 27 marzo? In questo nuovo approfondimento abbiamo selezionato per te le ultime novità su film e serie TV in uscita sulla piattaforma streaming di Disney questa settimana.

Riflettori accesi in particolare su due titoli molto promettenti come il film L’Era Glaciale: Le Avventure di Buck e la serie Universi Paralleli, due produzioni originali Disney+. Da una parte il franchise ambientato nel Mondo Perduto si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo, con al centro le vicende della donnola Buck e dei suoi amici, dall’altra è pronta a fare il suo debutto nel catalogo Disney Plus la serie francese Parallèles, di cui si dice un gran bene.

Novità Disney+: i film, le serie TV e gli speciali in uscita dal 21 al 27 marzo

Ecco l’elenco completo delle novità Disney+ della settimana da lunedì 21 a domenica 27 marzo.

Film

Gli Occhi di Tammy Faye – Film in uscita mercoledì 23 marzo

L’Era Glaciale: Le Avventure di Buck – Film originale Disney+ in uscita venerdì 25 marzo

Serie TV

Universi Paralleli – Serie originale Disney+ in uscita mercoledì 23 marzo

Bob’s Burgers – L’undicesima stagione completa della serie animata in uscita mercoledì 23 marzo

Speciali

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U – Speciale originale Disney+ in uscita venerdì 25 marzo

Che film guardare su Disney+? Le novità dal 21 al 27 marzo

Non sai ancora quale film vedere su Disney+ nella settimana da lunedì 21 a domenica 27 marzo? Di seguito trovi le due novità più importanti disponibili in catalogo nei prossimi giorni.

L’Era Glaciale: Le Avventure di Buck – dal 25 marzo

La commedia d’animazione L’Era Glaciale: Le Avventure di Buck debutterà nel catalogo Disney+ venerdì 25 marzo. Il film, prodotto dalla 20th Century Studios e distribuito da Walt Disney, racconta la nuova avventura della donnola Buck, personaggio apparso per la prima volta ne “L’Alba dei Dinosauri” (2009), terzo capitolo del rinomato franchise internazionale. Accanto a lui ci saranno ancora gli spassosi Crash e Eddie, i due divertentissimi opossum de “L’Era Glaciale”. Buck, insieme a vecchi e nuovi amici, è chiamato a salvare il mondo dall’invasione dei dinosauri, senza per questo rinunciare alla proverbiale comicità che contraddistingue l’opera. Questo sesto capitolo segna inoltre l’esordio di John C. Donkin alla regia, dopo aver rivestito il ruolo di produttore nei primi cinque film.

Gli Occhi di Tammy Faye – dal 23 marzo

Due giorni prima, mercoledì 23 marzo, uscirà il film biografico “Gli Occhi di Tammy Faye”, uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 3 febbraio. La pellicola è diretta dal regista Michael Showalter, con Andrew Garfield e Jessica Chastain nel cast di attori, che comprende anche Vincent D’Onofrio, Sam Jaeger, Friedric Lehne, Cherry Jones, Gabriel Olds e Louis Cancelmi. Tratto dall’omonimo documentario di Randy Barbato e Fenton Bailey, il film racconta la vera storia di Tammy Faye Bakker (interpretata da Jessica Chastain) e del marito Jim (interpretato da Andrew Garfield), due predicatori televisivi originari degli Stati Uniti d’America che ottennero un grande successo tra gli anni Settanta e Ottanta.

Che serie TV guardare su Disney+? Le novità dal 21 al 27 marzo

Concentriamoci ora su quali serie TV vedere su Disney+ questa settimana. Ecco quali sono le due migliori novità in uscita dal 21 al 27 marzo.

Universi Paralleli – dal 23 marzo

Universi Paralleli (titolo originale Parallèles) è una serie TV francese che debutterà su Disney+ mercoledì 23 marzo. La prima stagione, diretta dal regista e sceneggiatore Quoc Dang Tran, prevede la messa in onda di sei episodi della durata di 40 minuti ciascuno. In questo primo capitolo viene raccontata la vita tranquilla di quattro amici d’infanzia: Victor, Romane, Bilal e Sam. Tutti e quattro abitano in uno sperduto villaggio di montagna, dove la vita scorre a ritmi lenti, ben diversi da quelli frenetici delle metropoli odierne. Un evento misterioso è destinato però a mettere sottoquadro le loro esistenze, nel vero senso del termine.

Bob’s Burger 11 – dal 23 marzo

Il catalogo delle serie TV di Disney+ vede questa settimana l’arrivo dei nuovi episodi di Bob’s Burger, sitcom animata statunitense ideata dallo scrittore americano Loren Bouchar arrivata alla sua undicesima stagione. A partire dalla decima stagione, Bob’s Burger viene pubblicata sulla piattaforma Disney+, che non si è lasciata sfuggire l’occasione di inserire tra i propri titoli quello che TV Guide ha classificato nel 2013 tra i 60 migliori cartoni animati televisivi di sempre. Non sono un caso, dunque, le sette nomination consecutive come miglior programma animato agli Emmy Award, nonché le due vittorie del 2014 e 2017.