Domenica 20 marzo andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica In. La puntata comincerà, come di consueto, subito dopo l’edizione delle 13:30 del TG1 e Mara Venier intratterrà i telespettatori trattando tematiche sia più leggere sia più impegnative. Scopriamo quali saranno tutti gli ospiti della ventisettesima puntata.

Gli ospiti di Domenica In del blocco legato all’attualità

La puntata del 20 marzo di Domenica In sarà articolata, come sempre, in due blocchi. Il primo vedrà Mara Venier alle prese con tematiche legate all’attualità e alla difficile situazione che sta vivendo la popolazione Ucraina. La seconda parte, invece, avrà carattere più leggero. In tale occasione, infatti, sarà dato spazio a divertenti interviste, ma anche momenti alquanto emozionanti.

Partendo dalla fase iniziale della messa in onda, TV Blog ci anticipa che in studio ci sarà un aggiornamento da parte di Alberto Matano sulla difficile situazione dell’Ucraina. In collegamento, poi, ci sarà la direttrice del TG 1 Monica Maggioni. In studio, poi, arriverà Fabrizio Moro, il quale intratterrà il pubblico cantando il brano “Non mi avete fatto niente” insieme a Ermal Meta.

Chi intervisterà Mara Venier nella puntata del 20 marzo

Passando alla seconda parte, invece, in tale occasione vedremo che Mara Venier ospiterà nello studio di Domenica In Pierfrancesco Favino, il quale parlerà anche del film “Corro da te“, dove interpreta un ruolo da protagonista insieme all’attrice Mirian Leone. Con grande gioia da parte della conduttrice, poi, tornerà in studio anche Aerisa, la quale è stata intervistata molte volte dalla Venier. In tale occasione sarà accompagnata anche da quello che è stato il suo insegnante di ballo a Ballando con le stelle, Vito Coppola.

A seguire, poi, sarà la volta di Christian De Sica. Anche lui si lascerà intervistare e approfitterà dell’ospitata per presentare il suo nuovo film “Altrimenti ci arrabbiamo“. Insieme a lui ci saranno anche Alessandro Roja ed Edoardo Pesce. Infine, sarà il turno di Nek, il quale presenterà il suo libro autobiografico “A mani nude“.