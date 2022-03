La puntata del Cantante Mascherato ieri ha visto l’eliminazione di due maschere. Dopo quella all’inizio del Drago, alla fine dello show è stata eliminata Medusa.

testo Dove vedere la replica de Il Cantante Mascherato

Chi si nascondeva sotto la Medusa

Ieri sera Medusa sembrava proprio che nessuno volesse smascherarla. Infatti quando Francesco Facchinetti ha avuto la possibilità di farlo utilizzando la maschera d’oro, non l’ha voluto fare sostenendo che piaceva al pubblico e voleva portarla avanti. Ma poi è finita a dover fare lo spareggio con Lumaca che ha vinto quest’ultima, così Medusa ha dovuto togliere il suo travestimento.

Sotto la maschera di Medusa si nascondeva Bianca Guaccero.

Alla fine dei conti anche questa maschera è stata indovinata sin dall’inizio. Come sempre sta accadendo in questa nuova edizione del programma di Milly Carlucci. Come già sottolineato ieri, i travestimenti di quest’anno sono low budget e troppo prevedibili. Non c’è mistero, non c’è suspence e il talent perde ascolti come una ferita aperta.

Le prime parole di Medusa dopo esser stata smascherata

La conduttrice di Detto Fatto, quando ha tolto la maschera di Medusa ha voluto ringraziare tutta la giuria per l’esperienza vissuta:

“Io soffrivo perché vi volevo ringraziare davvero per bellissime parole che avete riservato per me. Soffrivo di non potervelo dire. Adesso finalmente lo posso dire! Ringrazio Milly Carlucci, una donna straordinaria, una grande professionista che ti fa sentire protetta e questa è una cosa molto importante”.

Milly Carlucci era molto dispiaciuta per la sua eliminazione dal programma, ma purtroppo non c’era più modo di nasconderla, perché tutti avevano capito chi era. Bianca Guaccero sorridente risponde:

“Mi sono divertita tantissimo. È stata un’esperienza meravigliosa. Non sapere dall’altra parte chi sei è un modo per non farsi giudicare ed essere liberi. Questo è il bellissimo plot di questo programma perché ti rende libero”.

La presentatrice de Il Cantante Mascherato ha infine sottolineato come Medusa abbia raccolto complimenti da tutti, non solo la giuria, ma anche i partner dei duetti.