In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Milly Carlucci ha svelato alcuni retroscena de Il Cantante Mascherato. Inoltre, la conduttrice ha parlato dell’importanza che ha per lei l’Auditorium del Foro Italico.

Nel backstage dell’Auditorium

Grazie al permesso di Milly Carlucci, alcuni giornalisti di Tv Sorrisi e Canzoni hanno avuto la possibilità di “intrufolarsi” all’Auditorium del Foro Italico di Roma. Come spiegato dal giornalista per entrare bisogna passare diversi controlli. Da quando è cominciato Il Cantante Mascherato, all’ingresso e all’interno è presente un numero maggiore di guardie giurate.

Arrivati nel camericno della presentatrice Rai, Milly Carlucci ha fatto una confidenza personale:

“Non mi fermo mai”.

All’interno del camerino della 67enne, c’è un divanetto bianco che sembra essere immacolato. A tal proposito la conduttrice ha ammesso di passare poco tempo in quel luogo, poiché è sempre in giro per lo studio per le scalette, le prove e nei camerini dove ci sono i protagonisti de Il Cantante Mascherato. La giornata tipo di Milly Carlucci comincia alle 11 con una riunione con gli autori e termina a mezzanotte e mezza, quando tutti gli artisti in gioco si sono esibiti.

Il ‘mistero’ sui concorrenti

Milly Carlucci ha spiegato che nessuno è al corrente dell’identità dei personaggi che si celano dietro le maschere. Oltre lei, solamente una cerchia ristretta di persone conosce la vera identità dei concorrenti.

Come riferito dalla conduttrice nei corridoio, i protagonisti si aggirano con un casco e un mantello con il cappuccio nero. Ma non solo, tutti i concorrenti hanno al loro fianco un alter ego per depistare.

