Oggi, sabato 19 marzo, si disputeranno le qualifiche del Gran Premio dell’Indonesia della MotoGP, seconda prova del Mondiale 2022. A distanza di due settimane dall’incredibile successo di Enea Bastianini in sella alla Ducati del Team Gresini Racing, gli appassionati di motori sono fiduciosi di poter riascoltare l’inno italiano al termine della corsa, magari per Francesco “Pecco” Bagnaia, su cui la Ducati ufficiale ripone molte delle sue speranze per il titolo piloti di quest’anno.

A seguire gli orari delle qualifiche della MotoGP di oggi sabato 19 marzo in chiaro e in differita su TV8, e in diretta TV in esclusiva su Sky.

Orari qualifiche MotoGP Indonesia 2022 oggi su TV8

Le qualifiche ufficiali di oggi del Gran Premio d’Indonesia 2022 della MotoGP saranno trasmesse in differita su TV8 dalle ore 13.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Come sempre, il commento della corsa è affidato alla coppia Sky formata dal giornalista e telecronista sportivo Guido Meda e dall’ex pilota di motociclismo Mauro Sanchini.

Orari qualifiche MotoGP Indonesia 2022 oggi su Sky

La diretta TV delle qualifiche della Gran Premio dell’Indonesia a Mandalika della MotoGP sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky, alle ore 8:05 di oggi sabato 19 marzo.

Per la MotoGP, e le altre classi del motomondiale (Moto2, Moto3), è un esordio assoluto quello sul tracciato di Mandalika, circuito completato soltanto nel 2021 e che prima di oggi ha ospitato la corsa valida per il Mondiale 2021 della Superbike (per la cronaca, il britannico Jonathan Rea su Suzuki si aggiudicò sia gara-1 sia gara-2). In ogni caso, non sarà un esordio al buio, dal momento che a metà febbraio la MotoGP ha svolto qui parte del programma dei test di inizio stagione, con la Ducati e “Pecco” Bagnaia che erano tornati in Italia con un ottimo feeling e un’eccellente base da cui partire per il primo Gran Premio della stagione.

Dove vedere le qualifiche di oggi 19 marzo della MotoGP in streaming

Lo streaming delle qualifiche della MotoGP di oggi del Gran Premio dell’Indonesia sarà visibile gratis in differita su tv8.it, e live su Sky Go e NOW. Sia Sky Go che NOW sono fruibili tramite Smart TV, set-top box, computer (skygo.sky.it e nowtv.it), smartphone e tablet (sui dispositivi mobili occorre scaricare gratuitamente l’app omonima disponibile su Google Play Store e App Store).

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere la MotoGP 2022 in TV e in streaming