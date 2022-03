Il comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori ha avuto un grande successo. L’ultima stagione con Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, il Mago Forrester e tanti altri si è conclusa recentemente e in tanti hanno pensato ad una terza serie perché il prodotto sembra aver ancora tanto da dare ai telespettatori.

LOL – Chi ride è fuori avrà una terza stagione?

Dopo tanti rumor e voci di corridoio, ora arriva l’ufficialità. Stamani Prime Video ha ufficializzato la notizia: ci sarà una terza stagione di LOL – Chi ride è fuori. Il format convince e ha uno zoccolo affezionato di utenti che osservano con attenzione le puntate.

Nicole Morganti, Head of Italian Originals, Amazon Studios ha comunicato stamane la lieta notizia, rimarcando quanto il successo del 2021 sia stato replicato anche in quest’ultima edizione. Inoltre LOL è stato il “titolo più visto di sempre nel periodo di lancio, su Prime Video in Italia“.

Nicole Morganti si è detta entusiasta a nome di Prime Video dell’annuncio:

"LOL – Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video".

LOL – Chi ride è fuori, cast e conduttori

Grande mistero aleggia intorno al cast che, come di consueto, verrà diffuso poco prima del lancio. Ma quest’anno lo stretto riserbo resta anche per quanto riguarda la conduzione.

Quest’anno Fedez è stato accompagnato da un nuovo comico, Frank Matano, già presente come concorrente nella scorsa edizione, ma in LOL 3 potrebbe esserci un cambiamento totale della conduzione, sostituendo entrambi i presentatori. Ma ancora non è stato stabilito niente, c’è anche la possibilità che vengano riconfermati entrambi o solo uno. Tutte le strade sono aperte. L’importante è che LOL 3 si faccia.