Nel corso della puntata di ieri, mercoledì 16 marzo de Le Iene, è andato in onda un simpatico servizio su Alex Belli e Delia Duran. Nello specifico, gli autori del programma hanno deciso di disturbare i due protagonisti durante la loro prima notte d’amore in albergo dopo la fine del reality show di Canale 5. I due però, pare non abbiano preso con gioia le ripetute interruzioni. Vediamo cosa è successo.

Le Iene disturbano la prima notte d’amore tra Alex e Delia

Alex Belli e Delia Duran sono sicuramente tra i personaggi del mondo del gossip più chiacchierati del momento. I due sono stati anche il bersaglio de Le Iene nel corso della puntata andata in onda ieri. Nello specifico, un inviato del programma ha avuto l’arduo compito di seguire la coppia subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. I due, chiaramente, si sono recati in albergo, dove hanno trascorso una notte di passione dopo mesi di astinenza.

Ad ogni modo, il lieto e atteso evento è stato disturbato ripetute volte da Le Iene. L’inviato, infatti, ha bussato una prima volta alla loro porta nel cuore della notte. I due hanno aperto e sono apparsi alquanto divertiti dalla cosa. In una fase iniziale, infatti, hanno colto l’ironia e sono stati al gioco. Alex poi, non ha potuto fare a meno di mostrare la bellezza disarmante della sua compagna che, per l’occasione, ha indossato un completino intimo di pizzo nero molto sensuale.

Belli e la Duran sbottano duramente contro il programma

Dopo averla mostrata in video, poi, Alex ha detto che non potrebbe assolutamente desiderare di meglio, pertanto, nel suo cuore c’è e c’è sempre stata solo Delia Duran. Dopo questo simpatico siparietto, l’inviato è uscito dalla stanza lasciando che i due vivessero in totale privacy la loro intimità, o quasi. Ad un certo punto, infatti, proprio mentre dall’esterno si sentiva che i due si stessero lasciando andare alla passione, l’inviato ha bussato nuovamente alla loro porta.

A quel punto, ha aperto Delia, la quale è apparsa piuttosto infastidita. La donna ha invitato i membri de Le Iene a smetterla di continuare a disturbarli nella notte in quanto fosse davvero di cattivo gusto. Dopo poco, poi, si è avvicinato alla porta anche Alex, il quale ha sbottato duramente dicendo di essere stufo di queste continue interruzioni. Dopo qualche parolaccia, lo staff de Le Iene ha levato le tende e i due si sono potuti godere la loro intimità.

