Federica Panicucci lancia un appello ai suoi fan contro un falso profilo che è comparso in queste ore su TikTok. Infatti, è venuto fuori un account col suo nomee lei ha lanciato un appello: “É un fake, aiutatemi”. Vediamo cosa è accaduto alla nota conduttrice di Mattino Cinque.

La denuncia di Federica Panicucci

Questa mattina, come ogni mattina, si è tenuta la trasmissione Mattino Cinque su Canale 5. La presentatrice Federica Panicucci sembrava serena, ma in realtà è molto scossa per quanto sta accadendo. Infatti nelle sue storie su Instagram aveva raccontato di un fatto che le sta procurando non pochi disagi. Nelle ultime ore la famosa conduttrice si è lamentata di un profilo con il suo nome. Si tratterebbe di un fake TikTok, segnalato dall’interessata più volte ma che ancora non è stato chiuso. La conduttrice ha quindi chiesto di farlo chiudere: segnalatelo anche voi se avete TikTok per favore, grazie.

La nota presentatrice ha anche invitato tutti a diffidare di questo profilo falso.

Intanto continua il trend di ottimi ascolti per Mattino Cinque News. Il programma condotto da lei e Francesco Vecchi ha avuto ascolti boom e record storico, con 1.358.000 spettatori e uno share del 24,75%, negli ultimi giorni. Almeno un premio di consolazione per la bella Federica.

