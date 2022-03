I preparativi per l’Eurovision Song Contest 2022 fervono. Tramite un’estrazione, è stato annunciato l’ordine di esibizione dei big in gara. Mahmood e Blanco per l’Italia saliranno sul palco a metà serata.

Eurovision: Mamhood e Blanco fuori a metà serata

Come di consueto, l’ordine di uscita dei cantanti in gara è deciso tramite un’estrazione. Per quanto riguarda Mamhood e Blanco, in gara con Brividi, i due artisti saliranno sul palco dell’Eurovision 2022 come noni.

Guardando indietro nella kermesse musicale, l’Italia si è già esibita a metà serata. Prima del duo Mahmood e Blanco, era toccato a Francesco Gabbani e ai Jalisse nel lontano 1997. Eurovision Song Contest 2022 si svolge a Torino, grazie alla vittoria dello scorso anno ottenuta dai Maneskin con il brano “Zitti e Buoni”.

Italy's Mahmood & Blanco will perform Brividi in 9th position in the #Eurovision 2022 Grand Final! 🇮🇹 pic.twitter.com/gOPQd2NJ9I — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 15, 2022

Emma Muscat porta un altro brano all’ESC

Quest’anno la competizione canora vedrà esibirsi diversi cantanti conosciuti dal pubblico italiano. Oltre ad Achille Lauro per San Marino, c’è Emma Muscat. La giovane si è fatta consocere grazie al talent show di Maria De Filippi, Amici. Emma gareggerà con il suo paese, Malta.

Alle selezioni per arrivare all’ESC 2022, l’artista ha cantato “Out of sight”. Dopo giorni di indizi sui propri account social, la diretta interessata ha reso noto che cambierà il brano. Emma Muscat porterà all’Eurivision Song Contest una canzone che parla dell’accettazione di sé stesso, degli altri e della loro identità. Il brano porta il titolo di “I am what I am”.

Le regole della gara

Da regolamento è possibile cambiare il titolo della canzone prima dell’inizio della kermesse canora. In passato, era accaduto con Nina Zilli: la cantante in gara per l’Italia anziché esibirsi con “Per sempre” aveva portato in gara “L’amore è femmina” in una versione completamente inedita. Tra gli artisti maltesi che avevano già cambiato in corso d’opera, c’è anche Ira Losco: l’artista aveva passato le selezioni con “Chameleon”, ma all’Eurovision aveva cantato “Walk on Water”. Insomma, Emma Muscat non ha infranto il regolamento.