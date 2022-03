L’oroscopo della settimana dal 14 al 20 marzo sarà ricco di sorprese. I pianeti, grazie alla diversità dei transiti, guideranno i segni zodiacali nelle loro scelte quotidiane. Gli ambiti più interessati saranno quello sentimentale, lavorativo e sociale. Ci sarà chi si concentrerà sul lavoro e chi si occuperà più della sua vita privata.

Nel dettaglio, l’Ariete, il Leone e il Capricorno saranno molto ambiziosi, mentre il Toro, la Bilancia e l’Acquario metteranno al primo posto il cuore. Il Cancro e i Pesci si faranno trasportare dalla loro creatività, al contrario dei Gemelli e della Vergine che preferiranno non viaggiare con la fantasia.

Per avere una visione più completa dell’oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 marzo: Toro carismatico, Cancro creativo

Ariete: questa settimana sarà molto importante per voi. Vi prefisserete degli obiettivi ambiziosi che metteranno alla prova le vostre capacità e la vostra pazienza. Sul lavoro, dimostrerete di essere in grado di superare qualsiasi problema, anche a costo di ricorrere a soluzioni originali. In amore sarete mossi dalla forza della passione. Film consigliato: La Dea Fortuna (Netflix).

Toro: saprete essere molto carismatici. Vi interesserete alle situazioni sentimentali, sia quelle che riguarderanno voi stessi che quelle dei vostri amici. Il legame con il partner vi spingerà a iniziare a fantasticare su un possibile futuro insieme. Avrete ancora tanto di cui parlare, ma questo non farà altro che aumentare l’entusiasmo. Film consigliato: Perfetti sconosciuti (Netflix).

Gemelli: sarete piuttosto concreti. Non vi perderete in inutili fantasie perché preferirete mantenere un contatto stretto con la realtà di tutti i giorni. Il lavoro potrebbe mettervi un po’ troppo sotto pressione. Sarà importante trovare il modo giusto per scaricare lo stress. Il partner non sarà molto comprensivo. Film consigliato: Il sole a mezzanotte (Prime Video).

Cancro: potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi a qualcosa di nuovo. Sarete piuttosto creativi e userete la vostra immaginazione per avvicinarvi a hobby sconosciuti. Questo modo di fare vi sarà anche molto utile sul posto di lavoro. I capi apprezzeranno la vostra originalità. Film consigliato: Alice e Peter (Prime Video).

14-20 marzo, oroscopo della settimana: Vergine concreta, Bilancia dolce

Leone: non vi farete scoraggiare dalle opinioni altrui. Sarete determinati a raggiungere il vostro obiettivo e, anche se dovrete superare numerosi ostacoli, non vi arrenderete. Dedicherete poco tempo all’amore, ma sarete molto impegnati con i vostri amici. La vita sociale vi renderà soddisfatti di voi stessi. Film consigliato: Jumanji. The next level (Netflix).

Vergine: non apprezzerete le persone troppo fantasiose. Preferirete frequentare amici con idee chiare e che sappiano concretamente supportarvi. Il lavoro occuperà la maggior parte del vostro tempo, ma cercherete anche di non trascurare il partner. I vostri sforzi verranno molto apprezzati. Film consigliato: L’A.S.S.O nella manica (Prime Video).

Bilancia: sarete molto romantici. Darete libero sfogo alla vostra dolcezza, soprattutto nei confronti delle persone care. Vi divertirete a organizzare delle sorprese per il partner. Cercherete di curare tutto nei minimi dettagli in modo da lasciarlo a bocca aperta. I vostri tentativi avranno l’effetto desiderato. Film consigliato: I care a lot (Prime Video).

Scorpione: tenderete a perdere la pazienza molto facilmente. Ci saranno delle situazioni che proprio non riuscirete a sopportare. Il vostro comportamento potrebbe allontanare amici e famigliari. Il modo migliore per recuperare il controllo sarà quello di trovare una valvola di sfogo efficace. Film consigliato: Il terrore del silenzio (Netflix).

Oroscopo e profili zodiacali dal 14 al 20 marzo: Sagittario indeciso, Acquario amorevole

Sagittario: non saprete prendere una decisione definitiva. Continuerete a tornare sui vostri passi perché avrete paura di commettere degli errori. I consigli degli amici e della famiglia saranno importanti, ma non vi aiuteranno a liberarvi di tutti i vostri dubbi. Servirà ancora del tempo affinché ciò accada. Film consigliato: Prima di domani (Prime Video).

Capricorno: non vi farete mettere i piedi in testa da niente e nessuno. Tenderete a essere molto testardi perché non vorrete farvi influenzare da opinioni esterne. Il rapporto con la famiglia sarà caratterizzato da alti e bassi. Farete fatica a raggiungere un compromesso a causa dei diversi punti di vista. Potrebbe essere in arrivo una sorpresa inattesa. Film consigliato: La donna alla finestra (Netflix).

Acquario: non riuscirete a distogliere lo sguardo dalla persona amata. Tutte le vostre attenzioni saranno rivolte a lei. Non penserete al futuro perché preferirete godervi il presente. La vostra relazione farà invidia a molti, soprattutto per la complicità che siete riusciti a costruire nel corso del tempo. Film consigliato: A un metro da te (Prime Video).

Pesci: le vostre idee riusciranno a travolgere amici e parenti. Non avrete paura di esporvi perché saprete di poter colpire nel segno. Darete grande valore alla sincerità, mentre non sopporterete le persone che cercheranno di raggirare gli altri per ottenere un vantaggio. In ambito sentimentale, non sarete ancora soddisfatti. Film consigliato: Love and Monsters (Netflix).