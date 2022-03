L‘oroscopo della settimana dal 7 al 13 marzo sarà ricco di sorprese e novità. I pianeti guideranno i segni zodiacali nella loro vita sentimentale, lavorativa e sociale, influenzando in modo diverso le loro decisioni. Per alcuni sarà tempo di rivedere le proprie priorità, mentre altri si dedicheranno al rapporto di coppia.

Nel dettaglio, Ariete, Bilancia e Sagittario saranno molto socievoli, mentre il Cancro e i Pesci avranno bisogno di più tempo. Il Toro, il Leone e lo Scorpione si lasceranno trasportare dalla passione, al contrario della Vergine e del Capricorno che saranno più razionali.

Per avere un quadro più dettagliato riguardo all’oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 marzo: dall’Ariete al Cancro

Ariete: nonostante le delusioni passate, deciderete di credere ancora nell’amicizia. Vi impegnerete per rendere speciale il rapporto con gli altri e per conoscere persone nuove. Tenderete a circondarvi di caratteri affini al vostro, in modo da poter condividere passioni e interessi. Il lavoro procederà tra alti e bassi. Serie tv consigliata: Manifest (Netflix).

Toro: l’amore del partner avrà un effetto molto forte su di voi. Gli starete accanto per tutta la settimana, cercando di rafforzare il vostro rapporto. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a lavorare sul futuro di coppia. Ci saranno molte cose su cui riflettere, ma sarete determinati ad andare avanti. Serie tv consigliata: Chaos Walking (Prime Video).

Gemelli: verrete assaliti da una strana incertezza. Avrete la necessità di fermarvi per riflettere sulle prossime mosse. Gli amici e i parenti cercheranno di starvi accanto per infondervi coraggio. Il partner, al contrario, richiederà fin troppe attenzioni. La situazione lavorativa subirà una svolta imprevista. Serie tv consigliata: Il liceo Voltaire (Prime Video).

Cancro: avvertirete il bisogno di organizzare nuovamente alcuni aspetti della vostra vita. Non sarà un cambiamento negativo perché vi porterà a vivere nuove esperienze. Le previsioni zodiacali della settimana vi consigliano di non lasciarvi intimidire dagli eventi futuri: potreste imbattervi nell’occasione giusta. Serie tv consigliata: Non siamo più vivi (Netflix).

7-13 marzo, oroscopo settimanale: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete legati al partner da un profondo affetto. Il suo carisma vi conquisterà completamente, fino a spazzare via tutte le vostre paure. Dal punto di vista sentimentale, finalmente, vi lascerete andare. Sarà un passo avanti decisivo nella relazione di coppia. Il lavoro andrà per il meglio. Serie tv consigliata: The Good Doctor (Prime Video).

Vergine: cercherete di non farvi trasportare dalle fantasie. Preferirete rimanere con i piedi ancorati a terra per concentrarvi sugli aspetti quotidiani più razionali. Il lavoro avrà la priorità su tutto il resto, mentre la vita privata passerà in secondo piano. Gli amici potrebbero avvertire la vostra mancanza. Serie tv consigliata: The Magicians (Prime Video).

Bilancia: adorerete trascorrere il tempo con le altre persone. Vi piacerà confrontarvi con loro per scoprire qualcosa di nuovo. La compagnia degli amici vi aiuterà a superare i recenti ostacoli e a lasciarvi alle spalle le delusioni sentimentali. Non sarà il momento giusto per affrontare una spesa elevata. Serie tv consigliata: Lucifer (Netflix).

Scorpione: questa settimana sarà caratterizzata da una forte passione per il partner. Vi dedicherete completamente al vostro rapporto, rischiando di tralasciare il lavoro e gli amici. Adorerete organizzare delle piccole sorprese per la persona amata e osservare l’espressione sul suo viso. Serie tv consigliata: Emily in Paris (Netflix).

Oroscopo e profili zodiacali dal 7 al 13 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non amerete stare da soli. Preferirete rimanere in contatto con le persone care e parlare con gli amici di persona o tramite social network. Avrete tante idee in mente e l’unico modo per metterle in pratica sarà quello di liberarvi delle paure. Il partner si rivelerà un’ottima spalla. Serie tv consigliata: So cosa hai fatto (Prime Video).

Capricorno: organizzerete la settimana nei minimi dettagli. Cercherete di non imbattervi in situazioni impreviste perché vorrete avere tutto sotto controllo. Il lavoro comporterà un impegno non indifferente, ma questo non vi peserà. A soffrirne di più sarà il partner perché si sentirà trascurato. Serie tv consigliata: Oscuro desiderio (Netflix).

Acquario: sarà una settimana ricca di sorprese. Il lavoro potrebbe nascondere delle opportunità che mai vi sareste aspettate. Cercherete di far emergere il lato migliore del vostro carattere, ma la cosa migliore sarà essere voi stessi. Qualunque tentativo di alterare la situazione potrebbe rappresentare un’arma a doppio taglio. Serie tv consigliata: Stay Close (Netflix).

Pesci: vi servirà tempo per tornare a fidarvi delle persone. Le esperienze passate vi hanno così sconvolto da spingervi ad alzare un muro tra voi e il mondo esterno. Sarà fondamentale fare dei piccoli passi avanti, ma la fretta non sarà una buona consigliera. Gli amici e la famiglia non vi lasceranno mai soli. Serie tv consigliata: Uno di noi sta mentendo (Netflix).