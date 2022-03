Noi è arrivato sui nostri teleschermi. Il remake italiano della serie USA This is Us è finalmente arrivato e non ha convinto tutti. Infatti gli ascolti sono stati del 18,7% di share. Che cosa succederà nelle prossime puntate? Scopriamolo insieme.

Noi, anticipazioni seconda puntata del 13 Marzo

La serie di Rai Uno ritorna con il suo appuntamento domenicale il 13 Marzo. Scopriremo tante sorprese sulla famiglia Peirò.

Nel primo episodio della serata, intitolato “Il fiume”, scopriremo il passato della famiglia. I ragazzi hanno 8 anni e non vanno d’accordo. Tra Claudio e Daniele non scorre buon sangue. Infatti il secondo viene isolato a scuola perché è diverso da tutti ed è molto preparato. Invece Claudio è un bambino molto integrato e non aiuta il fratello.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Cate inizia a mostrare i primi problemi alimentari. La bambina mangia troppo e la madre cerca di regolare meglio la sua alimentazione affinché non assuma calorie in eccesso.

Nel presente invece Daniele sta cercano in tutti i modi di conoscere maggiormente il padre ritrovato, mentre all’interno della famiglia questo genera delle reazioni. Cate e Teo continuano la loro conoscenza e la ragazza inizia a scoprire il dolore nascosto del suo fidanzato.

Il secondo episodio, dal titolo Campioni del mondo, ripercorre la sera della finale dei mondiali ‘82. Rebecca è felicissima perché dovrà cantare in un locale. Sogna di diventare una cantante famosa e il futuro è pieno di speranze. Nei suoi progetti non ci sono figli, ma sarà Pietro a determinare un cambiamento radicale della sua vita che stravolgerà tutto.

Nel presente gioca la Nazionale e sorgono i primi problemi fra Cate e Teo. Lui vorrebbe condividere ogni momento, mentre lei invece vorrebbe guardarsi la partita a sola.

Per scoprire che cosa succederà l’appuntamento è per il 13 Marzo su Rai Uno alle 21.20.