La fiction in quattro puntate del regista Alexis Sweet (Ris delitti imperfetti e Il Tredicesimo Apostolo) sta riscuotendo un discreto risultato in termini di ascolti, complice forse il fatto che Il Cantante Mascherato quest’anno si stia dimostrando molto deludente nella scelta dei travestimenti. Per la maggior parte già indovinati fin dalla prima puntata.

Così a beneficiarne sono gli ascolti Mediaset, che oggi segnano un rialzo per Più forti del destino. Ma scopriamo che cos’è successo alle protagoniste della fiction: Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi e Dharma Mangia Woods.

Più forti del destino: cos’è successo nella seconda puntata

La seconda puntata ha visto la madre di Costanza (Dharma Mangia Woods) scoprire il segreto della figlia: lei e Libero sono amanti. La donna però non ha voluto rivelare nulla ad Antonio, mantenendo così il massimo riserbo. Saverio e Arianna (Giulia Bevilacqua) vanno alla ricerca delle ricchezze per poter scappare. Si recano nel palazzo in cui lei abitava e rubano tutto. Il vice -commissario però li ha visti mentre scappavano e Guglielmo sembra essere sul punto di capire. Dopo il furto i due novelli rapinatori si sentono pieni di adrenalina e false speranze future e si abbandonano agli istinti carnali.

Ma la vera sorpresa della puntata è quella della villa di Donna Elvira (Loretta Goggi), dove si trova prigioniera Rosalia (Laura Chiatti). La ragazza scoprirà di essere incinta.

Nel frattempo Giuseppe, ritrovando una lettera di sua moglie, capisce che non è finita. Alla fine della puntata Arianna è stata arrestata per il furto commesso nella villa.

Più forti del destino: anticipazioni terza puntata

Nella terza puntata ci sarà una corsa contro il tempo. Guglielmo scoprirà che Arianna non è morta nell’incendio e si metterà alla ricerca di lei con rabbiosa determinazione. Intanto la donna decide di confessare che cosa accadeva quando stava con il marito a Lucchesi. Gli narra le violenze e gli abusi subiti e quanto desideri scappar via con Camilla.

Costanza e Libero si rifugiano nella spiaggia silenziosa per vivere il loro amore clandestino. Sono innamoratissimi, lui vorrebbe scappare con lei e viceversa lei vorrebbe dimostrare la sua innocenza. Ma un pericolo è alle porte. Antonio è diventato sospettoso e anche se le nozze sono vicine, sente che c’è qualcosa che Costanza non gli dice. Se l’uomo la scoprisse e rompesse il fidanzamento, Augusto andrebbe in bancarotta. Il rischio è altissimo.

Un’altra verità sta per essere svelata. Infatti Rosalia sta per scoprire il segreto del marito e farà di tutto per opporsi alla malefica Donna Elvira. Ferdinando, di ritorno a Palermo, potrebbe essere un grande pericolo perché la sua violenza nel sentirsi tradito è inenarrabile. Ma anche Guglielmo che ha scoperto il tradimento di Arianna con Saverio, ha il fuoco della vendetta che arde dentro. Come dice il promo:

“Tutti gli intrighi sono scoperti. Nuovi inganni spingono verso destini ancora più crudeli”.

La terza puntata in onda Mercoledì 16 Marzo alle 21.15, sarà decisiva.