Stasera la quarta puntata de Il Cantante Mascherato ha svelato un’altra maschera. Nella prima parte della puntata c’è stato lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano, a perdere è stato proprio quest’ultimo.

Mentre Drago ha cantato un medley da Grease, confondendo ulteriormente la giuria che verte su Simone De Pasquale o su uno sportivo, per quanto riguarda invece l’altra maschera, nessuno ha avuto dubbi fin dall’inizio.

Il Cantante Mascherato, chi è il Pastore Maremmano, eliminato nella quarta puntata?

La quarta puntata de Il Cantante Mascherato ha svelato il Pastore Maremmano. Dietro la maschera c’era Riccardo Fogli. Nessuna sorpresa di fronte allo svelamento. La stessa Milly Carlucci quando si è tolto la maschera ha detto che ci hanno provato a camuffarlo, ma non c’è stato verso. La sua voce era inconfondibile.

Francesco Facchinetti è stato contentissimo di trovare lo zio sotto la maschera. Poco prima infatti aveva affermato che, dato che in tre anni non era mai riuscito ad indovinare uno dei concorrenti, allora per aiutarlo hanno inserito lo zio nel cast.

In tantissimi avete fatto il suo nome! 👏#icmPASTOREMAREMMANO🦮 è Riccardo Fogli#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/TRXWtEOqCl — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) March 11, 2022

Le prime parole del Pastore Maremmano dopo l’eliminazione

Il Pastore Maremmano quando si è tolto la maschera sembrava ancora di più il cagnolone, con tutti i capelli bianchi spettinati, così ha raccontato:

“Quando su Twitter l’1% pensava fossi Piero Pelù, ho pensato di cantare come lui, ho provato a muovermi come lui, ma è stato faticosissimo. È difficile perché ero entrato nel personaggio. Mi ero portato un albero a casa e la notte abbaiavo. Mia moglie ha chiamato l’avvocato divorzista. È stato comunque bellissimo“.

Milly Carlucci ha ammesso che era impossibile mascherare le sue movenze, malgrado ci provasse. Il cantante è stato accolto dal calore del pubblico e della giuria che hanno riconosciuto il suo grande valore di artista. Purtroppo però per quanto riguarda il gioco, è stata una totale debacle.