Stasera 11 Marzo nella quarta puntata del Cantante Mascherato, Iva Zanicchi si è seduta di nuovo in giuria perché Arisa è a Pechino ad esibirsi alle Olimpiadi. Ma ha subito dichiarato tra gli applausi del pubblico:

“L’altra volta ho sostituito Francesco Facchinetti che stava male, oggi Arisa, penseranno che porti sfiga!”

Leggi anche: Come vedere la replica de Il Cantante Mascherato

Il Cantante Mascherato, La brutta battuta di Iva Zanicchi

La tigre di Ligonchio stasera si è proprio scatenata. Infatti con la sua verve solita ha fatto una battuta che ha molto colpito il pubblico. Dopo l’esibizione della maschera di Medusa con Donatella Rettore, la cantante ha pensato si trattasse di Ornella Vanoni e ne ha approfittato per lanciarle una frecciatina:

“Si è attaccata alla Rettore, a una certa età si può anche traballare no non perché più o meno abbiamo la stessa età no lei è più vecchia”.

La sua battuta è stata accolta con una risata dalle persone nello studio, come se fossero abituati alle battute della cantante. Del resto è nota per la sua simpatia, anche sopra le righe.

Iva Zanicchi e la richiesta hot al Drago

La cantante scatenatissima durante il talent di Rai Uno, è completamente a suo agio e si sta divertendo tantissimo durante lo spettacolo. Dopo l’esibizione del Drago si è lanciata in una richiesta:

“Possiamo vedere il c***o di Drago? No come si può dire le terga!”

Milly Carlucci non ha battuto ciglio e ha fatto girare la maschera per vederla dietro. Dopodiché ha sentenziato che dal fondoschiena si capiva fosse uno sportivo. Iva Zanicchi non si smentisce mai in tutta la sua simpatia!