Dal prossimo sabato 19 marzo 2022 andrà in onda il Serale di Amici 21. La Rai ha deciso di mandare contro Maria De Filippi, Amadeus. Dopo lo “scontro” con C’è Posta per Te, la sfida a colpi di auditel si rinnova.

Amadeus si sdoppia

Per la messa in onda di C’è Posta per Te, la Rai ha deciso di piazzare Amadeus con Affari Tuoi – Formato Famiglia. Settimana dopo settimana, gli ascolti non hanno premiato la rete ammiraglia. Tuttavia, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di dare una seconda chance ad “Ama”.

Contro il Serale di Amici infatti, il conduttore romagnolo si sdoppierà: nell’access verrà mandato in onda Affari Tuoi – Formato famiglia mentre nella seconda parte della serata, ci saranno I soliti ignoti.

Dunque, la sfida tra Amadeus e Maria De Filippi è destinata a proseguire.

La Rai mette ‘sotto esame’ Amadeus

Affari Tuoi – Formato Famiglia non riesce a catturare l’attenzione dei telespettatori. Gli ascolti messi a confronto con C’è Posta per Te risultano essere piuttosto bassi. Tuttavia, la rete ammiraglia ha deciso di proseguire con una nuova strategia.

Il gioco dei pacchi verrà mandato in onda nella prima parte della sera di sabato sera mentre la sfida contro il Serale di Amici è destinata a I soliti ignoti. Secondo gli addetti ai lavori, il “gioco delle identità” si presterebbe meglio a gareggiare contro il talent show di Canale 5.

La messa in onda de I soliti ignoti al momento è prevista per 2 settimane. In base ai risultati ottenuti, i vertici decideranno se proseguire o meno con lo “sdoppiamento” di Amadeus.