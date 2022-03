Disney Plus ha diffuso la prima immagine ufficiale del nuovo lungometraggio live action Pinocchio. Il lungometraggio debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming a settembre 2022.

C’è grandissima attesa per questo nuovo contenuto in quanto la storia del burattino di legno appassiona grandi e piccini. Scopriamo insieme le prime immagini diffuse dal canale.

Pinocchio, trama e cast

Il nuovo live action di Pinocchio, diretto dal vincitore dell’Academy Award, Robert Zemeckis, riprende in una chiave tutta nuova la storia del burattino di legno e della sua emozionante avventura per diventare un bambino vero. Nei panni di Geppetto vi sarà Tom Hanks, mentre a vestire i panni di Pinocchio è Benjamin Evan Ainsworth. Il Grillo parlante è invece, Joseph Gordon-Levitt e Cynthia Erivo è la Fata Turchina. Nei panni della Volpe vi è Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio e Luke Evans è il Postiglione.

La produzione e le prime immagini

Il film è prodotto da Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz, mentre Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns sono i produttori esecutivi. Intanto Disney Plus ha diffuso le prime immagini del lungometraggio, eccole:

Ecco invece l’annuncio su Twitter:

First Look! Ecco a voi Tom Hanks nel ruolo di Geppetto insieme al nostro amatissimo #Pinocchio, con la voce di Benjamin Evan Ainsworth.

In esclusiva su #DisneyPlus a Settembre. pic.twitter.com/CNPZ84UEUu — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) March 9, 2022

Se volete vedere il nuovo Pinocchio vi consigliamo di abbonarvi a Disney Plus approfittando delle numerose offerte.