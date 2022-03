Mercoledì 16 marzo si gioca Juventus-Villarreal, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri ospitano a Torino i campioni in carica dell’Europa League, guidati dal tecnico spagnolo Unai Emery, vincitore di altre 3 Europa League con il Siviglia. Sulla carta, il sorteggio di Nyon tenutosi a dicembre è stato benevolo con la Vecchia Signora, ma le partite si vincono sul campo e non con le statistiche. Ecco perché Massimiliano Allegri continuerà a chiedere ai suoi ragazzi la massima concentrazione, consapevole di avere di fronte un’avversaria ostica da affrontare, e guidata da un allenatore esperto come l’ex tecnico di Siviglia e Arsenal.

Di seguito le informazioni su dove vedere la gara di Champions League Juventus-Villarreal.

Dove vedere Juventus-Villarreal del 16 marzo

La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League Juventus-Villarreal sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, il servizio di video streaming con contenuti live e on demand della piattaforma Amazon, incluso gratuitamente nell’abbonamento Amazon Prime. La conduttrice del pre-partita Giulia Mizzoni, ex volto sportivo di Sky e DAZN, darà la linea alla coppia Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini pochi minuti prima del calcio d’inizio della partita, fissato per le ore 21 di mercoledì 16 marzo.

Amazon Prime Video è fruibile tramite app sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, oltre su Smart TV e set-top box. Inoltre, sarà possibile guardare Juventus-Villarreal in streaming da PC collegandosi al sito primevideo.com.

I risultati di Juventus e Villarreal nella fase a gironi di Champions League

La Juventus, grazie a un ruolino di marcia da 5 vittorie e 1 sconfitta, ha sorpreso il Chelsea negli ultimi 90 minuti del girone H, conquistando il primo posto e guadagnandosi così un sorteggio sulla carta un po’ più semplice. Anche per il Villarreal si può parlare di impresa, alla luce del secondo posto nel gruppo F con squadre come Manchester United e Atalanta. E proprio gli orobici conoscono bene le potenzialità del Sottomarino giallo, dopo essere stati eliminati dagli iberici all’ultima giornata, perdendo a Bergamo per 3-2.