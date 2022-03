Italia’s Got Talent continua il suo cammino verso la finale di stagione. Stasera, mercoledì 9 Marzo, lo show prodotto da Fremantle per Sky andrà in onda con la penultima puntata di audizioni. Chi riuscirà a guadagnare l’accesso al grande giorno? Che esibizioni ci saranno? Scopriamolo insieme!

Italia’s Got Talent, anticipazioni settima puntata, 9 Marzo

Tanti nuovi concorrenti saliranno sul palco per guadagnarsi l’accesso alla finalissima di Italia’s Got Talent. I giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio troveranno il talento migliore fra di loro?

Lodovica Comello aprirà la puntata con una performance canora che farà emozionare il pubblico. Dopodiché entreranno i giurati. Per capace Frank Matano stasera ci sarà una lieta sorpresa perché potrà ritrovare una vecchia conoscenza. Non mancherà il momento esilarante di Elio, che arriverà con i capelli in stile “indiano”.

La giuria questa sera sarà parte attiva dello show perché parteciperanno ad un numero di mentalismo. Lodovica dovrà leggere il pensiero di Federica a distanza, bendata e con i tappi nelle orecchie. Ci riuscirà? Ne dubitiamo!

Italia’s Got Talent, le performance della settima puntata

La settima puntata sarà segnata dalle emozioni perché le performance dei concorrenti faranno trattenere il fiato. Ci sarà un motociclista di nazionalità francese che riuscirà a fare evoluzioni con la sua moto da trial elettrica. Una cagnolino poliglotta troverà la sua voce grazie ad un concorrente ventriloquo.

Ancora sport con un ciclista che farà una performance unica al mondo e le acrobazie della coppia fratello e sorella pattinatori.

Stasera vi aspetta una puntata adrenalinica!🔥

Siete curiosi di scoprire che cosa sarà successo? #IGT pic.twitter.com/mL5fvaOTOB — Italia's Got Talent (@IGT_official) March 9, 2022

Due Golden Buzzer per il pubblico

Attenzione alla prossima puntata perché si attiverà il nuovo meccanismo del talent show. Il pubblico da casa potrà scegliere due Golden Buzzer grazie ai quali mandare in finale due performance. Chi sarà scelto?

Italia’s Got Talent, dove vedere la puntata?

La settima puntata di Italia’s Got Talent sarà trasmessa stasera 9 Marzo su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15.

Per vedere la settima puntata dello show di Sky gratuitamente, bisognerà aspettare Martedì 15 Marzo su TV8.