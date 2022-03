Arriva “Fiori sopra l’inferno”, la nuova fiction di Rai 1 che ha come protagonista Elena Sofia Ricci. Le riprese del nuovo prodotto di casa Rai inizieranno a fine marzo ma intanto, ci sono già le prime anticipazioni sulla serie TV. Scopriamo insieme di cosa parla la serie TV e qual è il suo cast.

“Fiori sopra l’inferno”: la trama

La serie “Fiori sopra l’inferno” racconta la storia di Teresa Battaglia protagonista de libro omonimo di Ilaria Tuti, best seller di grande successo. In pratica, si parla della donna, profiler della Polizia impegnata con degli omicidi. Nella sua vita però c’è un altro nemico: l’Alzheimer con cui lotta. Le riprese della fiction inizieranno alla fine di marzo 2022 e proseguiranno per almeno 2 mesi a Udine, in Friuli Venezia Giulia. Nella storia però si metterà in scena il Paese di Travenì, immaginato dalla scrittrice nel suo romanzo.

Il cast di “Fiori sopra l’inferno”

Come già accennato, nel cast di “Fiori sopra l’inferno” vi è Elena Sofia Ricci come protagonista. Dopo aver lasciato “Che Dio ci aiuti 7” ha dato priorità al teatro e ora è pronta a questo nuovo progetto. Nel cast vi sarebbero anche altri volti noti di casa Rai, ancora non svelati. Nel frattempo sono tante sono le fiction di imminente preparazione per la Rai, come anche “Black Out” con Alessandro Preziosi e “Gloria” con Sabrina Ferilli. La prossima settimana invece andranno in onda “Studio Battaglia”, “Sopravvissuti”, “Don Matteo” e “La scogliera dei misteri”.