Nel podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha raccontato un retroscena legato alla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con Francesca Michielin. Il rapper ha spiegato di essere stato insultato pesantemente da un collega, dietro le quinte di Domenica In.

Fedez ha ricevuto insulti a Domenica In

Lo scorso anno, Fedez ha partecipato al Festival di Sanremo con Francesca Michielin. Il duo ha portato in gara il brano “Chiamami per nome” e si è piazzato al secondo posto, dietro ai Maneskin con “Zitti e Buoni”.

Come di consueto, i big in gara all’Ariston il giorno seguente vengono ospitati in uno speciale di Domenica In in diretta dal teatro. Nel podcast Muschio Selvaggio, il marito di Chiara Ferragni ha raccontato di essere stato insultato pensantemente da un collega dietro le quinte:

“Ho salutato tutti, anche questa persona. Dopo averlo salutato mi ha letteralmente mandato a quel paese perché sono arrivato sul podio”.

Il rapper ha ammesso che si è trattato di una roba forte, perché non si aspettava un atteggiamento del genere da un professionista. Sebbene il diretto interessato non abbia fatto il nome del cantante che lo ha insultato, Fedez ha confidato che probabilmente alcune cose capitano solo a lui. Prima di concludere, Fedez ha rivelato di esserci rimasto molto male:

"Anche se pensi una cosa del genere non me lo puoi dire. Che brutto".

Chi potrebbe avere insultato Fedez?

Tananai ospite di Muschio Selvaggio ha chiesto a Fedez, se fosse stato Ermal Meta ad insultarlo visto che è arrivato terzo in quell’edizione di Sanremo. A tal proposito il rapper ha smentito:

“Non dirò chi è, ma lui è stato super carino”.

Tra i possibili cantanti che potrebbero avere insulato Fedez dietro le quinte di Domenica In, ci sono Francesco Renga, Willie Peyote, Giò Evan, Max Gazzé, Bugo, Random, Fulminacci, Fasma, Aiello, Ghemon, Lo Stato Sociale, La Rappresentante di Lista e Colapesce – Di Martino. Si presunto che sia un uomo, perché il rapper ha parlato al maschile. Tra i colleghi esclusi invece, c’è Achille Lauro: il cantante romano dopo il Festival di Sanremo ha collaborato con Fedez e Orietta Berti con il brano “Mille”.