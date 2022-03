Arriva lo spin off ufficiale di “The Walking Dead”. L’annuncio in questo ore quando manca poco meno di un mese alla fine dell’undicesima e ultima stagione di una delle serie più amate e seguite di tutti i tempi. L’emittente AMC ha annunciato che le avventure dei personaggi, andranno avanti. Arriva infatti a strettissimo giro un nuovo spin off ufficiale tutto dedicato a due personaggi protagonisti della serie principale. Vediamo di chi si tratta.

Il nuovo spin off di “The Walking Dead”

Dopo “Fear the Walking Dead” che è già arrivata alla sua settima stagione e “The Walking Dead: World Beyond”, un’importante novità è all’orizzonte per i fan della serie. Infatti, sta per arrivare in pochissimo tempo “Isle of the Dead”. Protagonisti del nuovo spin off sono Maggie e Negan, due personaggi molto amati della serie principale. I due si trovano in una New York post apocalittica, ovviamente infestata da zombie. Cosa gli accadrà? Quali saranno le nuove avventure?

Le parole dello sceneggiatore

A commentare l’uscita dello spin off è lo show runner di “Isle of the Dead”, Eli Jorné, già sceneggiatore e produttore esecutivo di “The Walking Dead”. Il produttore ha detto che quello che sta per arrivare è un passo avanti per garantire la voluta e richiesta espansione dell’universo che lo staff sta costruendo attorno a “The Walking Dead”. L’obiettivo dello spin off è garantire lo storytelling di due indimenticabili personaggi che chi ha seguito la serie ha amato oppure odiato a momenti alterni. Inoltre, a far da scena vi è una New York tutta da scoprire.

I prossimi spin off di “The Walking Dead”

Oltre a “Isle of the Dead” su Maggie e Negan, un tempo feroci nemici dal momento che il secondo ha ucciso Glen all’inizio della settima stagione, è solo il vaso di Pandora dell’universo “The Walking Dead”. Questa in arrivo infatti, oltre alle due precedenti, non è l’unica serie spin off in programma. A breve arriverà anche uno show su Daryl e Carol. Pronto anche le spin off che dovrebbe esplorare il passato di Rick Grimes, uscito di scena dopo la nona stagione.

Quando uscirà “Isle od the Dead”

Lo spin off di “The Walking Dead”, “Isle od the Dead” sulla storia di Maggie e Negan, interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dead Morgan, dovrebbe arrivare nel 2023. Intanto, è possibile seguire l’ultima stagione di “The Walking Dead” sul canale Star della piattaforma Disney Plus. Se non volete perdere la serie vi consigliamo di abbonarvi a Disney Plus approfittando delle numerose offerte disponibili.