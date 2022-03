Il successo dei prelemi non sembra conoscere battute d’arresto. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi da quando hanno concluso la loro stagione al Grande Fratello hanno vissuto un anno ricco di impegni e riconoscimenti lavorativi. Oltre ad essersi trovati, i due ragazzi stanno conducendo la vita che sognavano.

Pierpaolo, che ha già dimostrato le sue doti da imitatore in Tale e Quale Show e con la partecipazione a Domenica In durante quest’ultimo anno, sta per partecipare ad un nuovo impegno lavorativo.

Qual è il nuovo progetto lavorativo di Pierpaolo Pretelli?

Le doti da imitatore e cantante dell’ex gieffino si sono fatte notare anche in radio. Infatti ha partecipato in più trasmissioni come ospite. Per lui ora arriva una grande novità.

Pierpaolo Pretelli entra ufficialmente nella famiglia di R101!

Lo showman potrà affinare ancora di più le sue doti ogni venerdì mattina, nel programma Procediamo.

. @pierpaolopretel entra nella squadra di R101‼😎 👉 Ogni venerdì mattina, a partire dal 18 marzo, sarà in onda a #Procediamo con @fernandoproce, Regina e @SabrinaBambi1 📻 pic.twitter.com/Ln8algPgW5 — radior101 (@RadioR101) March 8, 2022

Quale sarà il ruolo di Pierpaolo Pretelli in radio?

Il marateota parteciperà al programma radiofonico condotto da Fernando Proce, che vede la partecipazione di Regina e Sabrina ‘Bambi’, nel ruolo di speaker. Procediamo permette di ascoltare le canzoni che vanno dagli anni ’90 fino ad oggi, ma dà anche spazio all’intrattenimento, il divertimento e lo spettacolo.

L’annuncio fatto stamani durante la diretta ha suscitato grande gioia nei suoi sostenitori, che su Twitter si sono subito scatenati nelle congratulazioni al giovane talento nostrano:

La tua felicità è la nostra. La tua umiltà, la tua voglia d'imparare SEMPRE, le tue capacità che nemmeno tu conosci, la tua prima FAN e l'intero fandom saranno la tua chiave vincente.

Aspettando il venerdì!#R101 #prelemi #pierpaolopretelli pic.twitter.com/wllrSmqvhm — AT 🐨 (@anto_at71) March 8, 2022

Dove si può seguire Pierpaolo Pretelli in radio?

La partecipazione a Procediamo può essere seguita sia via radio, su R101, che in tv, sul digitale terrestre, canale 67.