In occasione della giornata dedicata a tutte le donne, che si celebra l’8 marzo, Fabio Fazio ha deciso di pubblicare un commento su Twitter dedicato a tutto il genere femminile. Le sue parole, scritte sicuramente senza l’interno di sollevare un polverone, hanno creato molto sgomento e sono state criticate da molti utenti dei social e personaggi del mondo dello spettacolo. Vediamo cosa è successo.

Le parole di Fabio Fazio sulle donne e la replica di Giulia Blasi

Fabio Fazio ha pubblicato sul suo account Twitter un commento per celebrare le donne nel giorno dell’8 marzo. A tal proposito, il conduttore di Che Tempo Che Fa ha voluto idolatrare il genere femminile asserendo che la donna sia colei che dà la vita. Questo, chiaramente, è esattamente l’opposto della guerra. Proprio per tale ragione, Fazio ha detto che non è possibile ignorare tutte le madri e mogli che stanno soffrendo moltissimo per la difficile situazione in Ucraina.

Queste parole hanno sollevato un po’ di polemiche. La scrittrice Giulia Blasi, ad esempio, ha criticato soprattutto l’utilizzo del termine “festa” adoperato da Fazio per indicare questo giorno. A suo avviso, infatti, questa non è affatto una festa. La scrittrice, poi, ci ha tenuto a puntualizzare che molte donne, in questo momento, si trovano sul fronte Ucraino a combattere attivamente la guerra, pertanto, non sono funzioni della vita degli uomini.

Oggi è #8Marzo, festa della donna.

La donna è colei che da’ la vita. La guerra è l’esatto contrario.

Non si può non pensare a tutte le madri e le mogli straziate per il dolore di questa e di tutte le altre guerre. — Fabio Fazio (@fabfazio) March 8, 2022

Non è una festa, non siamo funzioni della vita degli uomini, e molte donne ucraine in questo momento sono al fronte come combattenti attive. — Giulia Blasi (@Giulia_B) March 8, 2022

La stoccata di Rula Jebreal

Il commento di Fabio Fazio sulle donne non è stato gradito neppure dalla giornalista Rula Jebreal. Anche lei, infatti, ha risposto al tweet del conduttore facendo delle precisazioni. La giornalista ci ha tenuto a precisare che il miglior modo per celebrare le donne è favorire l’inclusione. Inoltre, bisognerebbe ricordarsi di tutti questi bei valori tutti i giorni e non solamente in occasione dell’8 marzo. La protagonista, dunque, si è voluta soffermare sull’importanza di rendere le donne uguali agli uomini 365 giorni all’anno.

Anche molti utenti del web non hanno apprezzato la leggerezza mostrata da Fabio Fazio nello scrivere il suo messaggio riferito alle donne. In molti, infatti, hanno visto dietro le sue parole un modo per rimarcare lo stereotipo secondo cui le donne siano solo angeli del focolaio, in grado di procreare, accudire la famiglia e vivere in funzione dell’uomo.

Cari giornalisti e presentatori TV vorrei ricordarvi che il miglior modo di celebrare le donne è l’inclusione. Serve che ogni giorno, non solo oggi #8Marzo2022, siano coinvolte più giornaliste, inviate di guerre, analiste, e attiviste…

La parità, va implementata non elogiata… https://t.co/Gv8YN1XC5Y — Rula Jebreal (@rulajebreal) March 8, 2022

Ragazze mi raccomando o date la vita o niente. O siete appendici e funzionali di qualche maschio o non siete donne. Madri e mogli. Questa retorica è pericolosissima per la sicurezza delle donne, riusciamo a mettercelo in testa? — EllaEmme (@EllaEmme) March 8, 2022