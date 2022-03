L’ultima stagione di Avanti un altro giunge al termine, ma i telespettatori non verranno lasciati soli. Infatti il game show non abbandonerà il suo pubblico per le prossime settimane, verranno mandate in onda alcune puntate inedite registrate prima che scoppiasse la pandemia.

Quando andranno in onda le puntate inedite di Avanti un altro

Paolo Bonolis e Luca Laurenti non lasceranno soli i telespettatori, nonostante venerdì 11 Marzo terminerà la stagione in corso. Infatti a partire da sabato 12 marzo verranno trasmesse su Canale 5 le puntate inedite che furono registrate prima che scoppiasse la pandemia.

Sono 50 episodi che non vennero trasmessi perché Mediaset decise di sospendere la trasmissione dal 15 Marzo 2020, durante il lockdown, a causa dell’emergenza covid. andranno finalmente in onda le storiche puntate inedite registrate prima dell’esplosione dell’emergenza coronavirus.

Le puntate, trasmesse ormai a due anni dalla registrazione, andranno in ordine cronologico, tranne quella di sabato 12 Marzo. Per i telespettatori sarà un cambiamento netto perché l’intero studio cambierà. Non ci saranno più pannelli divisori in plexiglass, mascherine e la capienza sarà massima. In un certo senso sarà un ritorno ad un’epoca che ormai abbiamo dimenticato.

La rete non si è ancora espressa su come intenderà comunicare il passaggio dalla nuova edizione alle puntate registrate prima del covid. Presumibilmente apparirà una scritta in sovraimpressione nella quale sarà esplicitato che si tratta di registrazioni effettuate prima dello scoppio della pandemia.