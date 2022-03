Martedì 8 marzo si giocherà Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021-2022. Si riparte dal 2-0 a favore dei Reds maturato all’andata a San Siro, dove i campioni d’Italia in carica hanno messo in campo una più che discreta prestazione senza però raccogliere i frutti sperati. La qualificazione ai quarti sembra ormai irrimediabilmente compromessa, ma il calcio ci ha abituato già in passato a non dare nulla per scontato.

Di seguito le informazioni da conoscere su come e dove vedere Liverpool-Inter in televisione e in streaming.

Dove vedere Liverpool-Inter dell’8 marzo in TV

Liverpool-Inter sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport Uno, canale 201 di Sky, alle ore 21. Gli abbonati alla pay-TV inglese potranno seguire il match anche su Sky Sport (canale 252) e Sky Sport 4K (canale 213).

In casa Mediaset la telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A seguire, ampio post-partita condotto da Alberto Brandi: ospiti gli ex calciatori Riccardo Ferri e Christian Panucci, il giornalista sportivo Sandro Sabatini e l’ex arbitro Graziano Cesari, che avrà il compito di commentare tutti i casi da moviola. Spazio anche all’ampia sintesi dell’altro match della serata Bayern Monaco-Salisburgo.

Dove vedere Liverpool-Inter dell’8 marzo in streaming

Lo streaming di Liverpool-Inter di Champions League dell’8 marzo sarà visibile gratis su Mediaset Infinity e sportmediaset.mediaset.it, oltre che su Sky Go e NOW.

Tutti e quattro i servizi sono fruibili su PC, smartphone e tablet. Inoltre, le piattaforme streaming Mediaset Infinity, Sky Go e NOW sono visibili anche su Smart TV e set-top box.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra guida su dove vedere la Champions League 2021-2022.