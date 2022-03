Lo scorso 3 marzo sono state lanciate su Amazon Prime Video le ultime due puntate di LOL 2 – Chi ride è fuori. Tra i protagonisti che hanno generato maggiore sgomento c’è stata, sicuramente, l’imitatrice Virginia Raffaele. La donna è stata in grado di strappare grasse risate ai telespettatori, specie nel momento in cui ha dato luogo ad un’irriverente imitazione di Belen Rodriguez. Tale scena è stata vista anche dalla diretta interessata, la quale ha deciso di commentare su Instagram.

L’irriverente imitazione di Virginia Raffaele di Belen

Anche la seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori si è conclusa e il vincitore è stato Maccio Capotonda, il quale ha avuto la meglio allo spareggio finale con Virginia Raffaele. Anche se non ha vinto, però, l’imitatrice è stata tra i protagonisti più bravi e attivi di questa edizione. Tra le sue imitazioni, chiaramente, non poteva mancare quella di Belen Rodriguez, che un po’ di tempo fa portò anche sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

Ad ogni modo, stavolta la donna ha dato luogo ad un siparietto un po’ pungente. Ad un certo punto, infatti, la concorrente si è tolta il pantalone sfoggiando delle gambe particolarmente pelose. Il tutto, però, è stato fatto sfoggiando la voce e gli atteggiamenti tipici della showgirl argentina.

VIRGINIA HA ATTACCATO CON BELEN CON LE GAMBE PELOSE #LOL2 pic.twitter.com/5TrlJvXiSJ — Miriana ⚡️you right stan account (@teeaahtee) March 2, 2022

La reazione della Rodriguez e i precedenti tra le due

La clip è stata molto esilarante per il pubblico da casa e sulla faccenda ha deciso di intervenire anche la diretta interessata. Belen Rodriguez, infatti, ha voluto commentare su Instagram l’imitazione che Virginia ha fatto di lei a LOL 2. A tal proposito, ha detto: “Questi sono gli effetti indesiderati di LOL”. Il commento è stato accompagnato da una fragorosa risata.

Questo, dunque, denota che la showgirl non si è minimamente offesa per l’imitazione fatta dalla concorrente del programma comico. Ricordiamo che, un po’ di anni fa, la Rodriguez stroncò le imitazioni di Virginia reputandole troppo eccessive. In tale occasione, infatti, esortò l’imitatrice a portarle maggiormente rispetto e a cambiare anche un po’ di più registro ogni tanto in quanto era troppo ripetitiva.

