Il rilascio delle ultime puntate di LOL 2 ci ha fatto scoprire anche chi è il vincitore di LOL 2. Dopo gli spoiler, gli indizi seguiti come detective, ora sappiamo chi ha riso per ultimo tra i dieci concorrenti in gara.

Chi è il vincitore di LOL 2?

Tra Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni, si riteneva che la persona più adatta a vincere fosse Corrado Guzzanti. Il comico di Avanzi era considerato da tutti i concorrenti come una pietra miliare dell’arte comica italiana, il creatore di un’ironia aguzza capace di fare satira a livelli altissimi. Erano anche circolati spoiler su una vittoria di Gianmarco Pozzoli, ma, come molti hanno immaginato, erano svianti.

Il vincitore di LOL 2 è Maccio Capotonda. Lui è stato in grado di resistere fino alla fine e non ridere mai.

Che cos’è successo nell’ultima puntata di LOL 2?

Alla fine sono rimasti solo in 2: Virginia Raffaele e Maccio Capatonda. Loro sono stati in grado di resistere alle battutacce, gli scherzi e i tranelli degli altri concorrenti.

Nella finalissima si sono scontrati da soli, ma nessuno di due è riuscito a far ridere l’altro con il suo repertorio di comicità. I presentatori Fedez e Frank Matano sono corsi ai rimedi e hanno sfoderato le loro armi. Dapprima è entrato il Mago Forest (alias di Michele Foresta) e ha cercato di farli cedere, ma non c’è riuscito. Così Fedez ha avuto un’idea brillante: mandare Corrado Guzzanti.

Lui è riuscito a far cedere Virginia Raffaele che fin dalla prima puntata aveva dichiarato di avere un debole per la sua comicità, decretando così la vittoria di Maccio Capotonda.

Che cos’ha ricevuto il vincitore di LOL 2?

Maccio Capatonda, oltre al titolo di vincitore, ha ricevuto anche 100 mila euro da devolvere in beneficienza. L’associazione da lui scelta è stata il WWF, associazione ambientalista italiana. Il comico ha dichiarato:

“I 100 mila euro passano da me e vanno al WWF che io ho scelto, un’associazione che aiuta il pianeta. Mi è rimasto questo bellissimo premio, è figo”.