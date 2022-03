Intervenuta a Casa Chi, Rosalinda Cannavò ha fatto chiarezza sul mancato invito alla festa di compleanno di Dayane Mello. La diretta interessata ha precisato che anche se fosse arrivato un invito, non sarebbe andata. Tuttavia, Rosalinda ha spiegato che la modella brasiliana le ha inviato una diffida a casa dei suoi genitori in Sicilia.

Rosalinda e Dayane: amicizia al capolinea

Durante la chiacchierata a Casa Chi con Gabriele Parpiglia, Rosalinda Cannavò è tornata a parlare del compleanno di Dayane Mello. La modella brasiliana ha invitato alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, ma non la sua amica (ex?). A tal proposito la 29enne di Messina ha spiegato perché era la grande assente alla festa:

“Io non c’ero. Come mai? In realtà, dopo una diffida, mi sembrava paradossale ricevere l’invito”.

Rosalinda ha rivelato che l’ex amica le ha inviato una diffida in Sicilia, a casa dei suoi genitori in un momento difficile per sua mamma. Inoltre ha confidato di essere stata criticata sui social perché non ha fatto gli auguri di compleanno a Dayane. A scanso di equivoci ha fatto sapere anche cosa avrebbe fatto in caso di un invito:

I motivi della dissapori

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò avevano instaurato una bellissima amicizia. Tra alti e bassi, le due avevano continuato ad essere amiche lontano dai riflettori. Nell’ultimo periodo, però, le cose si sono complicate. Il motivo? La modella brasiliana ha partecipato al reality show brasiliano A Fazenda e sarebbe stata oggetto di presunte molestie.

L’accaduto non era passato inosservato a Rosalinda Cannavò: la 29enne anche sui social si era dibattuta per chiedere giustizia puntando il dito contro la famiglia di Dayane per non averla protetta. Sebbene abbia sempre agito in buona fede, Mello ha sempre pensato che la sua amica fosse solamente in cerca di visibilità. Dunque, da quell’episodio le “Rosmello” hanno interrotto ogni tipo di rapporto.