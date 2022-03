La guerra entra dentro il Cantante Mascherato, inevitabilmente e nel modo più delicato possibile. Era stata già annunciata la presenza in studio dell’ucraina Anastasia Kuzmina, maestra di ballo nello show Ballando con le stelle. Ma Milly Carlucci stupisce tutti con la delicatezza del suo messaggio e come sempre dimostra una grande professionalità.

L’appello alla pace per l’Ucraina de Il Cantante Mascherato

La conduttrice de Il Cantante Mascherato apre la puntata con un messaggio per le persone che si trovano in Ucraina a combattere per salvarsi la vita:

“È un momento particolare noi non vogliamo offrirvi una soluzione, vogliamo regalarvi un minimo di spensieratezza, vogliamo iniziare la serata però rivolgendo un pensiero ai bambini che sono coloro che soffrono di più, bambini che stanno fuggendo dall’Ucraina, con le loro mamme, con gli occhi sbarrati e noi per i bambini vogliamo mandare un messaggio di pace”.

Lascia poi lo spazio ai bambini che recitano le poesie di Gianni Rodari contro la guerra. Milly Carlucci introduce la sua ospite Anastasia Kuzmina:

“Con noi c’è anche Anastasia Kuzmina è molto provata che sta vivendo un momento difficile, i suoi nonni sono ancora a Kiev e come spesso succede agli anziani non vogliono lasciare le loro case, quindi lascio a lei la parola”.

La ballerina stasera fa un appello in diretta su Rai Uno:

“Vi chiedo con tutto il mio cuore di sostenere la mia gente, i bambini che sono in difficoltà in questo momento”.