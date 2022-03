La guerra tra Russia e Ucraina sta avendo anche delle importanti ripercussioni sul tema delle produzioni video. Netflix, nelle ultime ore, ha annunciato di non voler più acquistare prodotti originali realizzati dalla Russia. È intenzionato a interrompere tutte le collaborazioni, almeno fino a quando questa situazione non sarà risolta.

Il colosso dello streaming non è molto diffuso in Russia. Gli abbonati sono molto meno rispetto a quelli presenti negli altri Paesi, ma l’obiettivo era quello di provare ad aumentare la propria influenza.

Netflix dice addio alle produzioni originali russe

Il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma. Le scelte di Putin stanno avendo delle profonde ripercussioni in tutto il mondo. Ogni giorno, dai Paesi Occidentali, vengono emanate nuove sanzioni per scoraggiare l’invasione.

Anche Netflix, nel suo piccolo, ha deciso di intervenire. Al momento, erano in cantiere ben quattro prodotti provenienti dalla Russia:

Zato

Nothing Special

Anna K

Progetto ancora privo di titolo

La piattaforma ha annunciato di voler interrompere ogni forma di collaborazione. Le serie in atto non verranno concluse e quelle già girate non saranno caricate sul sito.

Quanto durerà la decisione di Netflix?

La decisione di Netflix di sospendere le produzioni originali russe deriva dal desiderio di dissociarsi dalla guerra in atto. Non è l’unica piattaforma ad aver fatto questa scelta. Disney Plus, per esempio, si sta muovendo nello stesso identico modo. Da ora in poi non finanzierà più i contenuti russi e non li caricherà sul sito.

Al momento, è impossibile sapere quanto durerà questa situazione. Netflix potrebbe tornare sui suoi passi con la sospensione del conflitto oppure continuare su questa strada.