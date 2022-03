Come annunciato già da tempo, dall’8 marzo 2022, ci sarà un cambiamento fondamentale nella messa in onda dei canali televisivi. Tutte le reti inizieranno a essere trasmesse in alta qualità con la codifica Mpeg-4. Per la giusta ricezione, sarà necessario essere in possesso di una televisione di ultima generazione o di un decoder apposito.

Chi possiede dispositivi vecchi dovrà correre ai ripari per continuare a vedere i suoi programmi preferiti.

In arrivo la versione HD dei canali: ecco tutti i dettagli

Il passaggio all’alta definizione costituirà un tassello importante della storia della televisione italiana. È una mossa che non è piaciuta a tutti. In molti, infatti, si stanno chiedendo come fare per capire se il dispositivo in proprio possesso è di ultima generazione oppure no.

Per farsi un’idea è possibile provare a soffermarsi sui canali che già vengono trasmessi in HD. Per ora, sulle frequenze 501, 502 e 503 sarà possibile vedere le reti corrispondenti a Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Se il proprio apparecchio è in grado di riceverli senza problemi, non ci sarà bisogno di apportare alcuna modifica. Al contrario, bisognerà correre ai ripari.

Come fare per continuare a vedere i vecchi canali?

Come accennato precedentemente, alcuni televisori non saranno in grado di ricevere i canali in HD. I dispositivi di vecchia generazione, infatti, non possiedono il chip adatto per la codifica in Mpeg-4. Nei negozi, al momento, non vengono più venduti questi apparecchi, ma chi non compra una TV da anni potrebbe trovarsi in difficoltà.

Per superare il problema si può ricorrere a diverse soluzioni. La prima, più dispendiosa, è quella di comprare un nuovo apparecchio appartenente all’ultimissima generazione. Per chi non volesse spendere troppo, invece, c’è la possibilità di acquistare solo un decoder.

Per fortuna, la versione antecedente delle emittenti non verrà rimossa immediatamente. Per un po’ di tempo, a partire dal canale 501, gli spettatori potranno continuare ad guardare i propri programmi preferiti nella vecchia modalità.