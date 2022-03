La serie animata South Park è intervenuto a gamba tesa sulla guerra in Ucraina scatenata da Putin. Nel cartone americano il Presidente del Cremlino è stato deriso per la sua scarsa virilità.

Il nuovo episodio

Mercoledì 3 marzo, è stato modificato un episodio di South Park. I creatori del cartone animato americano hanno mandato in onda un episodio dal titolo “Ritorno alla guerra fredda”. In una scena Putin è stato deriso per avere invaso l’Ucraina:

“È diventato più aggressivo perché il suo c***o non funziona come una volta”.

Ovviamente, i riferimenti sono agli ultimi avvenimenti legati alla guerra in Ucraina. Nell’episodio mandato in onda, lo psicologo della seconda elementare è stato chiamato in causa per alimentare le paure del suo Istituto attraverso la nostalgia degli anni ’80. Di conseguenza, i bambini vengono intimoriti con le esercitazioni scolastiche di bombe nucleari degli anni ’60. Nell’episodio, il presidente russo è stato preso in giro per essere rimasto fermo agli anni ’80.

Gli ideatori di South Park

South Park è un cartone animato nato in America. Ad oggi, risulta essere la serie televisiva più longeva della storia visto che è arrivato a festeggiare le 25 stagioni. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, gli ideato di South Park sono stati i primi ad inserire un episodio legati all’invasione russa. Gli ideatori non si sono mai posti il problema di cadere in una satira inopportuna.

I colossi ‘scappano’ dalla Russia

Dopo le sanzioni imposte dal Parlamento Europeo alla Russia, Putin deve fare i conti con altri addii. Scendendo nel dettaglio, le grandi case di produzione come Warner Brose Disney hanno deciso di “scappare” dalla Russia. La nuova produzione The Batman – con un inedito Robert Pattinson – e Red – in uscita a marzo 2022 sulla piattaforma Disney + – non verranno trasmessi in terra russa. La presa di posizione è arrivata, dopo l’escalation nel conflitto a fuoco tra Russia e Ucraina.