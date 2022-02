Dal 24 febbraio sono disponibili su Amazon Prime Video le prime quattro puntate di LOL 2 – Chi ride è fuori, la seconda stagione del fortunato show in onda in esclusiva sulla piattaforma di Jeff Bezos. Il secondo capitolo è formato in totale da sei episodi, dunque all’appello ne mancano ancora due.

In questo articolo trovi la risposta alla domanda quando escono le ultime due puntate di LOL 2.

LOL 2 – Chi ride è fuori: quando escono le ultime due puntate

Gli ultimi due episodi di LOL 2 saranno pubblicati su Amazon Prime Video giovedì 3 marzo, a una settimana esatta di distanza dalla data di uscita delle prime quattro puntate.

Il pubblico non dovrà dunque aspettare molto per conoscere il nome del vincitore della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Lo scorso anno ad aggiudicarsi la vittoria finale era stato l’attore comico dei The Jackal Ciro Priello, poche settimane fa impegnato su Rai 1 per condurre insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto il programma PrimaFestival, il breve show che anticipava l’inizio di tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2022.

Chi vincerà LOL 2? Il nome del vincitore nell’ultima puntata

Quest’anno la vittoria se la contenderanno Maccio Capatonda, Tess Masazza, Max Angioni, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Maria Di Biase, Diana del Bufalo, Mago Forest e Gianmarco Pozzoli. Per maggiori dettagli, ti suggeriamo la lettura del nostro approfondimento sul cast dei concorrenti di LOL 2.

Tra questi manca il nome di Alice Mangioni, la prima a essere stata eliminata dal gioco dopo essersi beccata l’ammonizione prima e il cartellino rosso poi. Ancora in gara invece il suo compagno e collega Gianmarco Pozzoli: i due insieme hanno dato vita al progetto social The Pozzolis Family, attraverso cui raccontano la loro vita come genitori dei piccoli Giosuè e Olivia.

Sulla carta, il favorito per la vittoria finale è Maccio Capatonda, l’unico a non aver ancora ricevuto il cartellino giallo, a differenza di tutti gli altri concorrenti rimasti in gioco.

Appuntamento dunque a giovedì 3 marzo, per l’uscita delle ultime due puntate di LOL 2 – Chi ride è fuori sulla piattaforma Amazon Prime Video. E chissà che Frank Matano non usi di nuovo il suo spettacolare tubo sonoro…