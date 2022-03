Colpo di scena per Dayane Mello. La modella brasiliana, recentemente ritornata dall’avventura (o per meglio dire “disavventura) nel reality La Fazenda sta per tornare in televisione con un progetto tutto nuovo. A dircelo, è proprio lei.

L’annuncio di Dayane Mello sulla sua prossima avventura televisiva

Dopo Pechino Express, L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip, si aprono per Dayane Mello nuove interessanti opportunità per la modella. Poche ore fa ha annunciato sui social che sta per iniziare un nuovo progetto.

Nella sua storia Instagram ha postato un video in cui firmava un contratto come presentatrice, ha dichiarato:

“Sono molto felice di realizzare questo sogno, per tanti anni ho lottato per ottenere questo lavoro. È molto gratificante per me”.

Dayane assinando o contrato para ser apresentadora! E o fandom fica com o coração preenchido vendo ela tão feliz e realizada 💞pic.twitter.com/ZIYIOrAjQR — Tudo Dayane 🐬 (@TudoDayane) March 3, 2022

Su Twitter ha poi ringraziato i suoi fan con parole d’affetto e stima:

“Buongiorno carissimi! Sono così felice! Ho ricevuto così tanto amore per il mio compleanno. E ora un altro sogno si avvera! E tutto questo con te sempre al mio fianco – e inoltre:- Un nuovo passo! Una nuova sfida!”.

Nella sua storia Instagram subito dopo appare il conduttore Costantino Della Gherardesca, al quale scrive “I love you”.

Che progetto televisivo farà Dayane Mello?

La modella non ha specificato di quale progetto televisivo si tratta, ma tutti gli indizi fanno pensare che vi sia coinvolto in qualche modo il presentatore di Pechino Express, che ha conosciuto la modella proprio all’epoca della sua partecipazione al programma.

Nel video sui social inoltre spunta un dettaglio. Si legge:

“nostri migliori saluti, Studio 71 Italia s.r.l”

Di che si tratta?

Seguendo le tracce digitali sembrerebbe che si tratti di una media company per creator su YouTube. L’ex gieffina deve forse presentare uno show sulla piattaforma web? Oppure potrebbero star creando un programma del tutto nuovo che porti i creator in tv? Lo scopriremo presto!