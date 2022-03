In queste ore l’ANSA ha appena confermato la notizia secondo cui l’attrice Valeria Golino sia entrata a far parte del direttivo dei David di Donatello. Si tratta di un traguardo estremamente importante per l’artista, che è stata candidata per ben 22 volte all’evento come attrice e autrice. Vediamo cosa è emerso.

L’annuncio l’ingresso nel direttivo dei David di Donatello di Valeria Golino

La presidente e direttrice artistica dei premi dei David di Donatello, Piera Detassis, ha annunciato a gran voce di essere lieta di accogliere nel Consiglio direttivo dell’Accademia del cinema italiano l’attrice Valeria Golino. La decisione in questione è stata presa di comune accordo con l’Assemblea dei soci e con il Consiglio direttivo. Esso è formato da: Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri Martinotti, Giancarlo Leone.

Come ha reagito l’attrice e le parole della presidente Piera Detassis

L’attrice si è detta entusiasta di questo enorme passo in avanti, non solo per lei, ma per tutte quelle categorie che da anni lottano per le battaglie di genere. A tal proposito, l’artista, dopo aver ringraziato tutti coloro i quali le hanno dato questa opportunità, ha detto:

“Sono onorata di partecipare a questa nuova avventura e spero di poter contribuire attivamente ai lavori dell’Accademia”.

Questa decisione segna anche un cambiamento di rotta nel modus di scelta dei membri del comitato direttivo. Per la prima volta, infatti, un’interprete e autrice è stata scelta in base al criterio del numero di candidature, che nel suo caso sono ben 22 nomination. Piera Detassis, poi, ha voluto concludere il suo intervento facendo le sue migliori congratulazioni e i migliori auguri alla Golino per l’inizio di questa nuova e straordinaria avventura.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina