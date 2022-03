Drusilla Foer scappa a gambe levate da uno show su Rai 1, ovvero “Ci vuole un fiore”. Lo spettacolo sarebbe dovuto andare in onda l’1 e l’8 aprile ma qualcosa sarebbe andato storto e alla fine la show girl è andata via. Ma cosa è accaduto? Ecco i retroscena.

Drusilla Foer salta lo show “Ci vuole un fiore”

L’alter ego di Gianluca Gori, Drusilla Foer avrebbe dovuto essere la protagonista di “Ci vuole un fiore”. Si tratta del nuovo show che Rai 1 avrebbe dovuto trasmettere in due appuntamenti, ma proprio quanto tutto sembrava fatto, ecco che arriva l’intoppo. Un noto giornale online ha infatti raccontato che Gori sarebbe scappato dalla produzione per una serie di problematiche a cui ha detto di no.

Infatti, secondo i bene informati, dopo aver scoperto il cast al completo e aver visto da vicino il progetto, Drusilla sia scappata a gambe levate sentendo “puzza di flop”.

Insomma, non ha creduto nel progetto.

Lo spettacolo si farà?

Intanto, proprio quanto erano già trapelati i nomi del cast tra cui spiccavano Francesco Gabbani e Nino Frassica come spalle di Drusilla, ora tutto sembra andato in fumo. La Rai troverà un punto di incontro con Gianluca Gori? Cosa accadrà? Di certo urge una soluzione per il post Cantante Mascherato che chiuderà i battenti il 25 marzo. Chi andrà in onda dopo lo show di Milly Carlucci?

