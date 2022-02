Nuove sorprese arrivano per tutti gli utenti su Pluto TV, aspettando la Primavera: ecco tutte le novità del servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television). Per celebrare il mese che “ospita” la Festa delle Donne e la Festa del Papà, arrivano delle ottime notizie per tutti gli iscritti tra nuove avventure, serie e tanti contenuti tutti da scoprire.

Leggi anche: Come funziona Pluto TV

La programmazione di Pluto TV per la festa delle donne

Proprio nel giorno della Festa della Donna, martedì 8 marzo, Pluto TV lancia una programmazione dedicata alle donne. Arriveranno tanti film, documentari, speciali musicali e puntate a tema nella sezione dei Film. Tra questi vi sono Suburban girl, Just like a woman e A woman under the influence. Inoltre, troverete tutti gli episodi di Ridiculousness e South Park, sul canale Scherzi e Risate. In questo giorno, però, saranno protagonisti gli episodi e le storie con al centro proprio le donne. D’altro canto, sul canale Serie Teen, la scelta è la stessa: spazio alle protagoniste femminili delle serie Faking It e Awkward. Nel frattempo, i concerti e i contenuti musicali targati dalle più grandi DJ internazionali, li potrete trovare su Clubbing TV.

Festa del papà: le sorprese di Pluto TV

Pluto TV quest’anno ha anche pensato a come festeggiare la Festa del Papà. Saranno disponibili contenuti sulle avventure dei padri più divertenti della televisione. In occasione della ricorrenza del 19 marzo 2022, viene attivato il temporary channel “Super! Papà” che propone una carrellata di episodi sul tema. Davvero un modo per omaggiare tutti i papà!

Insomma, c’è tanto da scoprire. Per il resto del mese poi, le sorprese non finiscono qui. Ogni domenica alle 21.00 sul canale Pluto TV Cinema Italiano viene dato sempre più spazio all’Italian Crime Night. Il 6 marzo 2022 è la volta di “Milano Calibro 9“, il primo capitolo della “Trilogia del Milieu” del regista Fernando Di Leo. Altri appuntamenti: il 13 marzo “Napoli Palermo New York il Triangolo della Camorra”; il 20 marzo, “Roma Drogata la Polizia Non Può Intervenire” e il 27 marzo, “La Mala Ordina”.

Leggi anche: Offerte Amazon TV in Primavera