Qualche giorno fa, su Prime Video, è stata rilasciata la seconda stagione di Lol. L’atteso format, che ha fatto sorridere migliaia di spettatori, però, non è stato esente da critiche. In particolare, una delle protagoniste finite al centro del mirino è stata Tess Masazza.

La ragazza, oltre a essere un’influencer, è anche una comica e un’attrice. Con Lol ha provato a mettersi ulteriormente alla prova, ma la sua performance non è stata apprezzata dai fan dello show. Dopo qualche ora, ha deciso di dire di ribattere alle polemiche.

Lol 2, tante critiche per Tess Masazza

È innegabile che alcuni protagonisti di Lol 2 hanno spiccato più di altri. C’è chi, in un modo o nell’altro ha sempre cercato di stare al centro della scena e chi ha preferito mantenere un profilo più basso. Tess Masazza è tra questi ultimi.

L’eclettica influencer è stata accusata di essere stata poco partecipativa, almeno nelle prime quattro puntate. La ragazza, però, non si è lasciata abbattere dalle critiche, anzi, le ha sfruttate per dare vita a un video autoironico.

Tess Masazza risponde con ironia: il video incriminato

Tess Masazza, riprendendo alcuni commenti sui social, ha creato un video dove ironizzava su se stessa e sulla sua performance. La ragazza prova a impersonare i suoi amici intenti a guardarla sul piccolo schermo:

Sto cronometrando le parti in cui parla Tess, no ancora deve partire il cronometro. Vabbè siamo solo alla quarta puntata

Questo atteggiamento le ha fatto onore perché ha dimostrato di poter scherzare anche sui propri errori. È evidente che Tess Masazza sia consapevole di non aver brillato in questa seconda edizione di Lol, ma ciò non le ha impedito di continuare a scherzare e a divertirsi.

