Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati ospiti nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Verissimo. In tale occasione, i due hanno dato luogo ad un collegamento webcam durante il quale hanno raccontato a Silvia Toffanin le loro prime emozioni dopo il parto. I due, poi, hanno svelato anche alcuni retroscena accaduti in sala parto. Vediamo cosa è emerso.

Le prime emozioni di Clizia e Paolo subito dopo il parto

Nel corso di una recente puntata di Verissimo è stata ospitata Eleonora Giorgi. La donna ha manifestato la sua estrema gioia nell’essere diventata nonna e non ha potuto fare a meno di dirsi molto contenta per suo figlio e per sua nuora. In seguito, poi, sono intervenuti anche i diretti interessati, i quali hanno raccontato dei simpatici aneddoti accaduti in sala parto.

Nello specifico, Clizia ha asserito che tra i due il più emozionato e ansioso fosse sicuramente Paolo. Quest’ultimo, dal canto suo, si è complimentato con la sua donna per la forza e la calma che è stata in grado di dimostrare. A tal proposito ha detto: “Per lei è stata una passeggiata, io sono stato incredulo prima, dopo e durante“. In seguito ha aggiunto: “Sono in lacrime da giorni, posso dire solo che è stata una gioia“.

Incorvaia e Ciavarro svelano aneddoti sul parto a Verissimo

Successivamente, poi, ci ha pensato Clizia a svelare qualche aneddoto divertente accaduto durante la loro permanenza in sala parto. A tal proposito, ha detto: “Sono arrivata preparata psicologicamente. Subito dopo il parto l’ostetrica ci guarda e fa, ho fatto partorire a lui vero?” A quel punto, allora, si è intromesso Paolo, il quale ha detto di aver provato un’emozione incredibile nel momento in cui ha visto il piccolo Gabriele tra le braccia di Clizia.

A suo avviso, lei era bellissima e raggiante, pertanto, non poteva chiedere di meglio. In seguito, poi, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha detto che il suo primogenito non sia proprio un angioletto. Soprattutto le prime notti si sono rivelate particolarmente turbolente in quanto piangeva e lui non sapeva assolutamente cosa fare per calmarlo. Malgrado questo, però, i due si sono detti strepitosamente felici.