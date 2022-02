Rai 1 ha definito il palinsesto per la primavera 2022. Per il periodo aprile-maggio, la rete ammiraglia non rinuncia a nuovi programmi tra fiction e intrattenimento. Ma non solo, tornerà sul piccolo schermo Carlo Conti con un nuovo progetto. Inoltre, arriverà uno speciale dedicato a Raffaella Carrà.

Tutte le novità

Domenica: fino al 10 aprile è in programma la serie tv Noi. A seguire le repliche di Rita Levi Montalcini il 24 aprile e a maggio i primi episodi rimodernati de Il Commissario Montalbano.

Lunedì: dal 4 aprile al 9 maggio è in programma la fiction Sopravvissuti con Lino Guanciale. Dal 16 al 23 maggio è in programma la mini serie sulla fotografa palermitana Letizia Battaglia interpretata da Isabella Ragonese.

Martedì: su Rai 1 dal 12 al 26 aprile andrà in onda Presunto Colpevole mentre il 17 maggio il film dedicato a Marco Pannella Romanzo Radicale con Andrea Bosca. Il 24 aprile invece, sarà il giorno di Non ti pago dedicato alla commedia di Eduardo De Filippo.

Mercoledì: l’11 maggio è in programma la consegna dei David di Donatello mentre il 18 maggio ci sarà un appuntamento con Rai Doc.

Giovedì: da marzo al termine della stagione sarà la volta di Don Matteo 13. In occasione delle puntate finali, ci sarù un doppio appuntamento martedì 31 maggio e giovedì 2 giugno.

Venerdì: i primi di aprile, c’è lo show Ci vuole un Fiore dedicato alle problematiche ambientali e condotto da Francesco Gabbani. Il cantante toscanodovrebbe essere affiancato da Francesca Fialdini. Dal 22 aprile al 13 maggio tornerà Carlo Conti con un programma dedicato alle cover band dal titolo The Band.

Sabato: Ulisse condotto da Alberto Angela verrà trasmesso fino al 7 maggio. Il 14 maggio ci sarà la finale dell’Eurovision Song Contest da Torino: la Rai trasmetterà anche le semifinali di martedì 10 maggio e giovedì 12 maggio. Il 21 maggio si farà Fiesta: show omaggio alla scomparsa di Raffaella Carrà.

Programma del daytime

Nel daytime di Rai 1 Il Paradiso delle Signore chiuderà i battenti il 29 aprile. Dopodiché verrà fatto spazio alla nuova soap spagnola Sei Sorelle.

