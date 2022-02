Ieri, mercoledì 23 febbraio, su Canale 5 è andata in onda la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, il nuovo format condotto da Michelle Hunziker. In tale occasione, la donna ha deciso di affrontare uno dei temi più dibattuti nell’ultimo periodo, ovvero, la sua separazione da Tommaso Trussardi. Scopriamo cosa ha rivelato in merito.

Michelle Hunziker chiude in bellezza il suo Michelle Impossible nominando Trussardi

Nel corso dell’ultimo appuntamento con Michelle Impossible, Michelle Hunziker ha deciso di chiudere in bellezza. Nella puntata d’esordio la conduttrice aveva spiazzato tutti invitando sul palco il suo ex Eros Ramazzotti duettando anche insieme a lui. Durante la puntata di ieri, invece, la protagonista ha voluto rivangare una faccenda molto più recente e delicata, ovvero, la separazione da Tommaso Trussardi.

I due hanno deciso di porre fine alla loro relazione di recente, dopo ben 10 anni. La rottura è stata chiaramente difficile, sta di fatto che la presentatrice ha fatto di tutto per riuscire a lasciare che le faccende rimanessero solamente nella sfera privata. Ad ogni modo, durante l’ultima puntata del suo nuovo show, la donna ha voluto spendere qualche parola in merito a quello che sta vivendo nell’ultimo periodo.

Ecco cosa ha detto la conduttrice sulla separazione da Tommaso

Michelle Hunziker ha esordito dicendo: “In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno“. Successivamente, però, non ha potuto fare a meno di aggiungere un po’ di malessere che l’assale quando pensa alla sua vita privata.

A tal proposito, ha detto: “Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare, sono come di vetro, fragile“. Malgrado tutto, però, se c0è una cosa che Michelle non perde mai è l’amore verso se stessa e verso tutto ciò che di bello ha costruito in questi anni. Proprio per questo, ha voluto giudicare i suoi 10 anni trascorsi al fianco di Trussardi come degli anni molto “intensi”, che le hanno regalato “Sole e Celeste“, ovvero le sue figlie.

“Sono stati 10 anni intensi… che mi hanno regalato Sole e Celeste” ♥️#MichelleImpossible @m_hunziker pic.twitter.com/FsmwNaz4NA — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) February 23, 2022