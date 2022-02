Nuova fiction Rai in arrivo: Sergio Castellitto sarà nei panni del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’attesa serie di Lucio Pellegrini, co-prodotta da Rai Fiction e Stand by me, andrà in onda prossimamente su Rai 1, in occasione del 40° anniversario dalla strage di via Carini. In quel rai, la mafia uccise il generale Dalla Chiesa, oltre a sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

La nuova serie Tv “made by Rai”

La serie sul Generale anti mafia Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà suddivisa in 4 serate. È stata prodotta da Simona Ercolani, scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore. Su scenari tutti italiani con riprese a cavallo tra Roma, Palermo e Torino si ripercorrerà la coraggiosa vita del generale dei Carabinieri. Carlo Alberto Dalla Chiesa negli anni ’70 ha iniziato la sua battaglia contro le Brigate Rosse che lo portò a istituire anche il “Nucleo Speciale Antiterrorismo”, fatto di giovani militari alle prese con un sistema di indagini all’avanguardia e innovativi per quegli anni. La fiction indaga anche sulla sua vita personale.

Lo scenario italiano di riferimento

La fiction è ambientata nei misteri e le trame della storia d’Italia di quell’epoca, tra personaggi inventati e realtà. Nello specifico, la serie accompagna la vita del generale fino al 3 settembre 1982 quando, tornato a Palermo come prefetto speciale, verrà assassinato dalla mafia. L’avvio è previsto a breve su Rai 1.