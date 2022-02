Tutto pronto per l’ultimo atto di questa stagione di “Euphoria”. HBO ha pubblicato il trailer per il finale della stagione 2 di “Euphoria”, in arrivo la prossima domenica anche sugli schermi. Per seguire la serie, che avrà anche un terzo atto, ci si può iscrivere a Sky o a NOW Tv approfittando di ottime offerte e non perderete nemmeno un episodio.

La trama dell’episodio finale

“Euphoria”, seconda stagione punta sullo spettacolo di Lexi che ha acceso i riflettori sulla vita dei protagonisti. Mentre qualcuno sembra aver reagito con un sorriso, altri non l’hanno presa molto bene. Nell’atto finale della seconda stagione dunque, arriva il confronto tanto atteso tra Maddy e Cassie. Al contempo, Nate dovrà ancora una volta smaltire l’ira che ha accumulato finora e Fezco è chiamato ad affrontare le conseguenze di quello che ha combinato. L’ultimo episodio poi, svelerà anche l’eventuale chiarimento tra Rue e Jules: cosa accadrà?

Ecco il trailer reso noto da HBO:



La terza stagione

Intanto, aspettando la conclusione, è bene ricordare che tutti gli episodi di “Euphoria” sono disponibili su Sky e Now TV. Mentre è stata confermata nelle scorse settimane, la terza e ultima stagione del drama creato da Sam Levinson.

In particolare, in un’intervista, il capo dei contenuti HBO Casey Bloys ha dichiarato che saranno il creatore e produttore esecutivo della serie a decidere per lo show:

Sono entusiasta di ciò che hanno in mente per la stagione 3. quindi lascerò fare a loro. Dirò solo che ci fidiamo di dove vogliono portare i personaggi. Quindi faremo in modo che il team creativo ci mostri la strada.

Leggi anche: Cosa fare se Sky non funziona