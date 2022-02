Finiscono finalmente le riprese di “House of Dragon”, la serie prequel di una delle produzioni più amate e rivoluzionarie di sempre, “Game of Thrones”. Confermata la fine delle riprese da George R. R. Martin, ora non resta che aspettare l’arrivo sugli schermi di “House of the Dragon”.

La distribuzione dovrebbe essere su HBO e gli autori promettono che la serie sarà diversa da “Game of Thrones”. Sarà in dieci episodi per la prima stagione.

George R. R. Martin, il noto scrittore, classe 1948, ha annunciato lui la fine delle riprese:

Ha anche confermato che la fine delle riprese riguarda tutti i dieci episodi e ha aggiunto:

Mentre ancora si attende la fine dei lavori di produzione, George R. R. Martin si è anche dichiarato molto entusiasta e ha detto:

Saw GRR Tweet that season one has now officially wrapped. Serious question: Are we excited about House of the Dragon yet, or are we still bitter about Game of Thrones Season 8? 🤔🔥🐉 pic.twitter.com/1riM5boP7y

— Dave Reed (@DaveReedMe) February 21, 2022