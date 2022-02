In queste ore, Andrea Zenga si è lasciato andare ad un duro sfogo per questioni inerenti la sfera calcistica. L’ex concorrente del GF Vip è un fervido sostenitore dell’Inter, tuttavia, nel corso della giornata di ieri, la squadra del suo cuore ha subito una grave sconfitta. Questo ha generato molto rammarico in tutti i sostenitori, soprattutto nel compagno di Rosalinda Cannavò.

La cocente delusione di Andrea Zenga per la sconfitta dell’Iter

Andrea Zenga è un tifoso sfegatato dell’Inter. Domenica 20 febbraio, però, tale squadra si è scontrata a Milano con il Sassuolo uscendone drasticamente sconfitta. La partita è terminata 0-2 facendo crollare all’Inter tutte le certezze di restare in vetta alla classifica. Il match in questione era molto importante in quanto avrebbe potuto permettere alla squadra di acquisire una posizione predominante in classifica.

La sconfitta subita, invece, ha ribaltato completamente la situazione facendo salire il Milan al primo posto, inseguito dal Napoli. Insomma, si tratta di una delusione molto aspra per i numerosi tifosi, tra cui Andrea Zenga. Quest’ultimo, non ha esitato a palesare tutto il suo rammarico sui social dicendo: “Che schifo“.

La visita dall’osteopata con Rosalinda Cannavò

In seguito, però, ci ha pensato Rosalinda Cannavò a risollevargli un po’ il morale. Il giovane, infatti, questa mattina ha pubblicato dei video in cui appare allegramente insieme alla sua compagna. I due hanno aggiornato i fan dei loro ultimi spostamenti e, a quanto pare, sono stati dall’osteopata.

Durante il fine settimana appena trascorso, i due si sono concessi qualche partita di paddle e, a quanto pare, i muscoli e le ossa di tutto il corpo ne hanno fortemente risentito. Per tale motivo, questa mattina è stata necessaria una visita che, per fortuna, si è conclusa nel migliore dei modi. Nel frattempo, tra Andrea e Rosalinda tutto procede a gonfie vele. I due sono più innamorati che mai e sono pieni di progetti di vita da realizzare insieme.