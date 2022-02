Achille Lauro parteciperà all’Eurovision Song Contest 2022. Il cantante romano non gareggerà con l’Italia, ma con San Marino. Lo scorso sabato 19 febbraio, si è svolto il festival Una canzone per San Marino in cui gli artisti presentavano la canzone da portare all’evento di maggio in programma a Torino.

Lauro vola a San Marino

Sabato 19 febbraio, su RTV San Marino, è andato in onda il programma Una voce per San Marino. Artisti come Achille Lauro, Ivana Spagna, Valerio Scanu e Alberto Fotis hanno presentato il loro brano per accedere all’Eurovision Song Contest 2022. Tra i cantanti italiani in gara, ad avere la meglio con il brano inedito “Stripped” è stato proprio l’artista romano. Su Instagram, il diretto interessato ha ringraziato tutti per la possibilità concessa:

“Grande opportunità per regalare alla mia musica e alle mie performance un palcoscenisco a livello internazionale”.

Il cantante ha ringraziato San Marino per non avere pregiudizi:

“Antica terra della libertà”.

Infine, Achille Lauro ha concluso con un pensiero rivolto alla kermesse in programma dal 10 al 14 maggio a Torino:

“Ma che stupida voglia che ho…”

Opinione pubblica divisa

All’Eurovision Song Contest 2022, Achille Lauro se la dovrà vedere contro i vincitori del Festival di Sanremo 2022: Mahmood e Blanco che portano il brano Brividi. La decisione di Lauro di gareggiare contro i due connazinali, sembra spaccare l’opinione pubblica. Da un lato c’è chi ritiene il cantante un “furbacchione”. Achille Lauro a Sanremo si è piazzato al 14^ posto con il brano Domenica. Altri invece, sostengono che Lauro non abbia mancato di rispetto a nessuno poiché tutti i cantanti residenti in Italia potevano partecipare al contest per gareggiare con San Marino.

Eurovision Song Contest: 4 cantanti italiani in gara

L’Eurovision Song Contest 2022 si svolgerà in Italia, esattamente a Torino. L’Italia si è aggiudicata la kermesse, grazie alla vittoria ottenuta lo scorso anno dai Maneskin con il brano Zitti e Buoni. Quest’anno, parteciparanno alla competizione ben quattro cantanti italiani: Mahmood e Blanco con l’Italia, Achille Lauro per San Marino ed Emma Muscat con Malta. Quest’ultima è nota al pubblico del piccolo schermo per avere partecipato ad Amici: il talent show venne vinto da Biondo mentre Emma si piazzò solamente al quarto posto.