Drusilla Foer ha riscosso un successo clamoroso grazie al palco del Festival di Sanremo. La sua presenza, infatti, è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico di Rai 1. Grazie agli apprezzamenti ricevuto, ha ricevuto una proposta molto importante: quella di condurre un programma tutto suo, insieme a Francesco Gabbani e a Nino Frassica.

La trasmissione, che porterà il titolo di Ci vuole un fiore, si svolgerà nell’arco di due serate. È stata Ballandi a occuparsi della produzione.

In arrivo un nuovo programma su Rai 1 con Drusilla Foer

Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo, Stefano Coletta, nelle vesti di direttore di Rai 1, ha annunciato che Drusilla Foer sarà alla conduzione di un programma molto particolare. Già dal titolo, è possibile intuire che uno dei temi principali sarà la musica. Lo show infatti porta il nome di un celebre album di Sergio Endrigo: Ci vuole un fiore.

Anche se non ci sono ancora molte informazioni sulla trasmissione, sappiamo già che tratterà di sostenibilità, mobilità e musica. Ci saranno moltissime performance, sia musicali che comiche. Drusilla, con l’aiuto di Gabbani e Frassica, sicuramente, sarà in grado di dare vita a un programma frizzante e sorprendente. Infatti, la sua personalità sembra proprio in linea con il tema del nuovo show.

Quando andrà in onda?

Ci vuole un fiore inizierà subito dopo la fine del Cantante Mascherato. Sarà composto da due puntate che verranno trasmesse, su Rai 1, venerdì 1 e 8 aprile. Al momento non sappiamo se l’emittente Rai, in base al successo conseguito, avrà intenzione di aggiungere nuove puntate o se lo show rimarrà conforme alla programmazione iniziale.

Sicuramente, nelle prossime settimane, verranno rilasciate molto più informazioni sul programma e sul ruolo dei conduttori.