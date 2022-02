È in arrivo il prossimo 8 marzo 2022, la seconda stagione di “Guida Astrologica Per Cuori Infranti”, disponibile da quella data su Netflix. La prima stagione della serie Tv era uscita ad ottobre 2021. Si tratta di un progetto all’italiano che ha diviso il pubblico ma di fatto, ha anche garantito un buon successo di pubblico alla piattaforma. Ecco le anticipazioni, trama e cast della seconda stagione.

Leggi anche: I codici segreti di Netflix

La trama di “Guida Astrologica Per Cuori Infranti”

La serie Tv “Guida Astrologica Per Cuori Infranti” targata Netflix ha avuto un certo successo alla sua uscita. Anche questa seconda serie racconterà la storia di Alice Bassi, poco più che trentenne e single, non per una sua scelta. Assistente di produzione in un piccolo network televisivo, non ha molte possibilità di carriera, nonostante la sua competenza. Proprio mentre disperava perché il suo ex ragazzo Carlo stava per sposarsi e diventare padre, arriva Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo.

A questo bel personaggio si aggiunge Tio, un attore della soap opera di punta del network, guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale “Guida astrologica per cuori infranti”. La prima parte della serie Tv si era conclusa con Alice che scopre la verità sulla vita privata di Davide. Ora ci sono molti altri segni zodiacali da scoprire come Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario, Pesci e Bilancia. Cosa accadrà nella seconda stagione?

Leggi anche: Le migliori serie TV su Netflix

Episodi e cast

La seconda stagione di “Guida Astrologica Per Cuori Infranti” è composta da un totale di sei puntate, proprio come per la prima stagione. La durata di ogni episodio è sempre di circa 35 minuti.

Nel cast figurano Claudia Gusmano, Lorenzo Adorni, Michele Rosiello, Alberto Paradossi, Lucrezia Bertini, Fausto Sciarappa, Emanuela Grimalda, Esther Elisha, Francesco Arca, Alberto Boubakar Malanchino, Giancarlo Ratti, Maria Amelia Monti, Bebo Storti ed Euridice Axen.